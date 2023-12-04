Про це повідомив Президент України після проведення щоденного селектора. Окремо він також подякував партнерам за постійну підтримку.

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Зеленський про підсумки щоденного селектора

Президент повідомив, що триває виконання важливих оборонних домовленостей з партнерами України. Так, наша країна отримала нову зброю від союзників.

Отримали як дефіцитні ракети до наявних систем ППО, так і нові, сучасні зенітні комплекси. Вдячний нашим друзям,

– повідомив Зеленський.

Він також заявив, що Україна продовжує нарощувати виробництво власної зброї й вже досягла певних результатів. Так, уперше вдалося виготовити 6 самохідних артилерійських установок "Богдана". Зеленський наголосив, що у майбутньому Україна хоче нарощувати виробництво й досягти ще кращих результатів.

Крім того, продовжує працювати "зерновий коридор". За словами Зеленського, Україна вже перевищила позначку в 7 мільйонів тонн вантажів.

Президент України на щоденному селекторі також заслухав доповіді розвідок, зведення з фронту, зокрема – про оборонні бої на Бахмутському й Авдіївському напрямках та активні дії на Півдні.

Також він розповів, що в Херсоні триває ліквідація наслідків російського обстрілу. Надзвичайні служби, ОВА та МВА продовжують допомагати постраждалим. Зеленський також уточнив, що "Сили оборони реалізують задум, як відбити ворогу можливості й бажання тероризувати місто".