Об этом сообщил Президент Украины после проведения ежедневного селектора. Отдельно он также поблагодарил партнеров за постоянную поддержку.

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Зеленский об итогах ежедневного селектора

Президент сообщил, что идет выполнение важных оборонных договоренностей с партнерами Украины. Так, наша страна получила новое оружие от союзников.

Получили как дефицитные ракеты к уже существующим системам ПВО, так и новые, современные зенитные комплексы. Спасибо нашим друзьям,

– сообщил Зеленский.

Он также заявил, что Украина продолжает наращивать производство собственного оружия и уже добилась определенных результатов. Впервые удалось изготовить 6 самоходных артиллерийских установок "Богдана". Зеленский подчеркнул, что в будущем Украина хочет наращивать производство и добиться еще лучших результатов.

Кроме того, продолжает работать "зерновой коридор". По словам Зеленского, Украина уже превысила отметку в 7 миллионов тонн грузов.

Президент Украины на ежедневном селекторе также заслушал доклады разведок, сведения с фронта, в частности – об оборонных боях на Бахмутском и Авдеевском направлениях и активных действиях на Юге.

Также он рассказал, что в Херсоне идет ликвидация последствий российских обстрелов. Чрезвычайные службы, ОВА и ГBA продолжают помогать пострадавшим. Зеленский также уточнил, что "Силы обороны реализуют замысел, как отбить врагу возможность и желание терроризировать город".

В Минобороны анонсировали новую ракету "Нептун"

Украина создает новую модификацию ракеты для комплекса "Нептун". В настоящее время идет разработка, другие сведения в Министерстве обороны Украины пока не раскрывают.

"Сейчас ведется работа по созданию так называемого длинного "Нептуна". Речь идет о новой модификации ракеты для комплекса "Нептун", – рассказал генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Издание Defense Express предполагает, что, вероятно, говорится об адаптации ракеты Р-360 комплекса "Нептун" для уничтожения наземных целей. Ранее в СМИ уже активно обсуждали, что Украина действительно может иметь на вооружении "наземную" версию этой противокорабельной ракеты. В СМИ пишут, что дальность этой ракеты может достигать 400 километров (против 300 км в противокорабельной версии), ее боевая часть – 350 килограммов (против 150 килограммов).