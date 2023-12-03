В интервью AP Владимир Зеленский сказал, что не может сильно жаловаться на недостаточное количество оружия от партнеров. Подчеркнул, что нельзя потерять то, которое есть сейчас, передает 24 Канал.

Кстати говоря Давит ли Запад по переговорам с Россией: Зеленский откровенно ответил

Помощь, которую нам дают, не имеем права потерять

Мы получили не все оружие, которое хотели, я не могу быть доволен, но я тоже не могу очень сильно жаловаться,

– подчеркнул глава государства.

Украинский лидер отметил, что помощь, которую нам оказывают, мы не имеем права потерять.

Что может переломить ход войны