Девід Кемерон заявив, що "немає сенсу сподіватися на чарівне повернення світу до його колишнього стану". За його словами, Британія має зрозуміти, як змінився світ.
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Кемерон попередив про загрози від Кремля
Британський політик заявив, що надія – це не політика. Він закликав Британію, США та інші країни НАТО продовжувати чинну підтримку України.
Сили, що формують його – палія війни у Кремлі (Владіміра Путіна – 24 Канал) – агресивніший Китай, ісламістський екстремізм, що отруює голови молоді, – ці речі не зникнуть відразу. Немає сенсу сподіватися на чарівне повернення світу у його колишній стан,
– заявив Девід Кемерон.
За його словами, якщо Владіміра Путіна не зупинити в Україні, то він повернеться за добавкою.
"І ми знаємо з нашої історії, що умиротворення диктаторів у кінцевому підсумку руйнує британські інтереси та коштує британцям життя", – запевнив глава британського МЗС.
Глава Пентагону пояснив, на що вплине війна в Україні
- Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що результат війни в Україні визначить глобальну безпеку на десятиліття уперед. Генерал сказав, що США не мають можливості відсидітися.
- Міністр оборони США запевнив, що Владімір Путін помиляється, коли думає, що зможе перемогти Україну у війні на виснаження. Адже Кремль здійснює несправедливу імперіалістичну агресію, а Україна веде оборонну війну за національне виживання. І це дає Києву величезну стратегічну перевагу справедливої справи. Путін також думає, що зможе пережити нас, але й тут помиляється. Міністр пояснив, що Україна має величезне значення для США й для всього світу.
- Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок запевнив, що Ллойд Остін доволі послідовний щодо підтримки України. Адже заяви високопосадовця завжди чіткі, однозначні й не мають подвійних трактувань.