Дэвид Кэмерон заявил, что "нет смысла надеяться на волшебное возвращение мира в его прежнее состояние". По его словам, Великобритания должна понять, как изменился мир.
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Кэмерон предупредил об угрозах от Кремля
Британский политик заявил, что надежда – это не политика. Он призвал Великобританию, США и другие страны НАТО продолжать действующую поддержку Украины.
Формирующие его силы – палия войны в Кремле (Владимира Путина – 24 Канал) – более агрессивный Китай, исламистский экстремизм, отравляющий головы молодежи, – эти вещи не исчезнут сразу. Нет смысла надеяться на волшебное возвращение мира в его прежнее состояние,
– заявил Дэвид Кэмерон.
По его словам, если Владимира Путина не остановить в Украине, он вернется за добавкой.
"И мы знаем из нашей истории, что умиротворение диктаторов в конечном счете разрушает британские интересы и стоит британцам жизни", – заверил глава британского МИД.
Глава Пентагона объяснил, на что повлияет война в Украине
- Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что результат войны в Украине определит глобальную безопасность на десятилетие вперед. Генерал сказал, что у США нет возможности отсидеться.
- Министр обороны США заверил, что Владимир Путин ошибается когда думает, что сможет победить Украину в войне на истощение. Ведь Кремль совершает несправедливую империалистическую агрессию, а Украина ведет оборонную войну за национальное выживание. И это дает Киеву огромное стратегическое преимущество справедливого дела. Путин также думает, что сможет пережить нас, но и ошибается. Министр объяснил, что Украина имеет огромное значение для США и всего мира.
- Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок заверил, что Ллойд Остин довольно последовательный по поддержке Украины. Ведь заявления высокопоставленного чиновника всегда четкие, однозначные и не имеют двойных трактовок.