Дэвид Кэмерон заявил, что "нет смысла надеяться на волшебное возвращение мира в его прежнее состояние". По его словам, Великобритания должна понять, как изменился мир.

Смотрите также Что означает указ Путина об увеличении штата армии России: анализ ISW

Кэмерон предупредил об угрозах от Кремля

Британский политик заявил, что надежда – это не политика. Он призвал Великобританию, США и другие страны НАТО продолжать действующую поддержку Украины.

Формирующие его силы – палия войны в Кремле (Владимира Путина – 24 Канал) – более агрессивный Китай, исламистский экстремизм, отравляющий головы молодежи, – эти вещи не исчезнут сразу. Нет смысла надеяться на волшебное возвращение мира в его прежнее состояние,

– заявил Дэвид Кэмерон.

По его словам, если Владимира Путина не остановить в Украине, он вернется за добавкой.

"И мы знаем из нашей истории, что умиротворение диктаторов в конечном счете разрушает британские интересы и стоит британцам жизни", – заверил глава британского МИД.

Глава Пентагона объяснил, на что повлияет война в Украине