Это заявление министра обороны США прокомментировал 24 Каналу руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. Он отметил, что Остин остается достаточно последовательным насчёт поддержки Украины.

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"Его публичные заявления всегда четкие, однозначные и не имеют двойных трактовок. "Украина будет получать помощь столько, сколько нужно", – сказал Клочок.

В то же время следует отметить, что проблемы готовности оказывать достаточное количество помощи есть не только в США, но и в Европейском Союзе.

В настоящее время Европа оказалась крайне неготовой к войне России против Украины. Соединенные Штаты Америки также имеют ряд проблем по этому поводу. Однако там их пытаются решать быстрее.

Так получилось, что военные аналитики не полностью спрогнозировали риски полномасштабной войны России против Украины. Тем временем украинское контрнаступление ослабило Россию. Она не может захватить Украину.

Ллойд Остин говорит, что "она (помощь Украине – 24 Канал) была, есть и будет оставаться",

– подчеркнул руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

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Внутренняя политика

Сейчас в украинском инфопространстве немало спекуляций относительно того, что республиканцы якобы не окажут Украине помощь.

Тем временем в Соединенных Штатах продолжаются дискуссии о необходимости выделения большей суммы денег на контроль границы и уменьшение мигрантов. Это политика республиканцев. Демократы же не выдвигают ограничений относительно тех, кто хотел бы жить в стране.

"Эта помощь – не об Украине и не об Израиле. А о внутреннем политическом вопросе. Потому что у нас начали активно распространять, в частности, с помощью россиян тезис о том, что "республиканцы похоронят Украину", – сказал Валерий Клочок.

Поддерживают ли американцы Украину

Тем временем Институт Рейгана провел исследование настроений американцев в поддержке Украины. Так 59% американского народа поддерживает дальнейшую военную помощь украинскому государству.

Между тем, среди демократов этот показатель 75%, а среди республиканцев – 49%. В то же время 76% американцев считают важной победу Украины в войне с Россией.

Вопросы помощи Украине часто сравнивают с помощью США в Израиле. Что касается этой страны, то американцы считают, что нужно помогать поровну и Палестине, и Израилю. Однако следует понимать, что масштабы войны и помощи Израилю не сравнить с Украиной.

Он в очередной раз говорит (Остин – 24 Канал), что "американцы должны понимать, чтобы их воины не воевали и не погибали в Украине, – это так надо переводить, – мы должны предоставить Украине достаточно помощи",

– отметил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

По его мнению, глава Пентагона дал очень мощный сигнал европейцам. Ведь они должны понимать, что должны насчёт этого работать не меньше, чем США.

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