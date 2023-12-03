Такой мыслью с 24 Каналом поделился общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин. Он отмечает, что в вопросе российской агрессии против Украины у американцев нет моральной неопределенности.
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О чем свидетельствуют опросы
Военная и макрофинансовая помощь Украине уже давно стала политизированным вопросом в Америке. Примечательно, что из-за позиции Дональда Трампа почти половина республиканских избирателей не хотят продолжать поддержку Украины.
Однако в ответ Джозеф Байден усиленно активизировал ее адвокацию. О поддержке союзников он говорил и в своем обращении 19 октября, и в ноябрьской статье The Washington Post; а для большей убедительности недавно даже обнародовал статистику оборонных заказов. Ею сомневающихся в необходимости поддерживать Украину пытаются убедить подсчетами рабочих мест, созданных увеличением оборонных заказов.
"В целом, поддержка Украины американцами остается стабильной, потому что она держится и на СМИ. Несмотря на то, что есть Израиль и есть ХАМАС, (в США – 24 Канал) продолжают говорить о героических украинцах. И пока общественность продолжает говорить об Украине, наши политики не имеют права о ней забывать", – убежден Рашкин.
Как это влияет на политическую борьбу в США
Поддержка Украины не единственный важный вопрос, вокруг которого происходит политическая борьба. Среди других важных вопросов, вокруг которых американские избиратели будут выбирать нового президента – политика по поводу абортов, вопросы владения оружием, миграционный кризис и экономические вопросы.
В то же время крайне важно, что среди республиканской партии существует немало политиков, которые верят в поддержку Украины, несмотря на свои разногласия с Байденом. В частности, одна из перспективных конкуренток Трампа Ники Гейли обещает во внешней политике действовать более проактивно, чем администрация Байдена.
Юрий Рашкин о поддержке Украины американцами: смотрите видео
Это сильно контрастирует с изоляционизмом ее однопартийца и экспрезидента, до сих пор представляющего большинство республиканской партии и имеющих хорошие шансы для выдвижения на президентский пост. Однако на руку антитрамповских настроений играют его безрассудные идеи вроде отмены медицинского страхования.
"США находятся в историческом моменте накануне президентских выборов. И в этот момент американцы продолжают поддерживать Украину – по крайней мере половина республиканцев и большинство демократов. Нужно только не останавливаться и доносить это мнение до политиков", – заверил американский деятель.
Что известно об американской помощи Украине
- Кроме важного решения о предоставлении Украине ракет ATACMS, США в течение 2023 года разрабатывали еще одну ракету, которую планировали передать Киеву. Речь идет о GLSDB, которая способна поражать цели на расстоянии 150 км.
- Однако пока эти ракеты только проходят испытания, поэтому в США уже не получится передать их до конца года, как это планировалось ранее. Впрочем, это оружие обладает большим потенциалом, который еще поможет Украине в противодействии оккупантам.
- Также несмотря на проблемы с принятием бюджета, на политическом уровне США уверяют, что будут продолжать вооруженную поддержку Украины в будущем и не будут подталкивать Украину к сдаче своих территорий захватчику.