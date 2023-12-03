Такою думкою із 24 Каналом поділився громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін. Він наголошує, що у питанні російської агресії проти Україні американці не мають моральної невизначеності.
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Про що свідчать опитування
Військова та макрофінансова допомога Україні вже давно стала політизованим питанням у Америці. Примітно, що через позицію Дональда Трампа майже половина республіканських виборців не хочуть продовжувати підтримку України.
Однак у відповідь на це Джозеф Байден посилено активізував її адвокацію. Про підтримку союзників він говорив і в своєму зверненні 19 жовтня, і в листопадовій статті для The Washington Post; а задля більшої переконливості нещодавно навіть оприлюднив статистику оборонних замовлень. Нею тих, хто сумнівається в необхідності підтримувати Україну, намагаються переконати підрахунками того, скільки робочих місць і в яких штатах вона створила.
"Загалом, підтримка України американцями залишається стабільною, тому що вона тримається і на ЗМІ. Не зважаючи на те, що є Ізраїль і є ХАМАС, (в США – 24 Канал) продовжують говорити про героїчних українців. І поки громадськість продовжує говорити про Україну, наші політики не мають права про неї забувати", – переконаний Рашкін.
Як це впливає на політичну боротьбу в Сполучених Штатах
Підтримка України є не єдиним важливим питанням, довкола якого відбувається політична боротьба. Серед інших важливих питань, довкола яких американські виборці обиратимуть нового президента – політика щодо абортів, питання володіння зброєю, міграційна криза та економічні питання.
Водночас вкрай важливо, що серед республіканської партії існує чимало політиків, які вірять у підтримку України, не зважаючи на свої розбіжності з Байденом. Зокрема, одна з найперспективніших конкуренток Трампа Нікі Гейлі обіцяє у зовнішній політиці діяти більш проактивно, аніж адміністрація Байдена.
Юрій Рашкін про підтримку України американцями: дивіться відео
Це сильно контрастує з ізоляціонізмом її однопартійця та експрезидента, який досі представляє більшість республіканської партії й має гарні шанси для висування на президентський пост. Однак на руку антитрампівських настроїв грають його безрозсудні ідеї на зразок скасування медичного страхування.
"США знаходяться в історичному моменті напередодні президентських виборів. І в цей момент американці продовжують підтримувати Україну – принаймні, половина республіканців та більшість демократів. Потрібно лише не зупинятися й доносити цю думку до політиків", – запевнив американський діяч.
Що відомо про американську допомогу Україні
- Окрім важливого рішення про надання Україні ракет ATACMS, США протягом 2023 року розробляли ще одну ракету, яку планували передати Києву. Мовиться про GLSDB, яка здатна вражати цілі на відстані 150 кілометрів.
- Однак покищо ці ракети лише проходять випробування, тож у США вже не вийде передати їх до кінця року, як це планувалося раніше. Втім, ця зброя має великий потенціал, який ще допоможе Україні в протидії окупантам.
- Також, попри проблеми з ухваленням бюджету, на політичному рівні США запевняють, що продовжуватимуть збройну підтримку України в майбутньому й не підштовхуватимуть Україну до здачі своїх територій загарбнику.