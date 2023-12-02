Перенести відправку у Сполучених Штатах були змушені через технічні причини. Військовий експерт, екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий розповів 24 Каналу, що річ у недотриманні термінів випробування зброї.

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Головна причина перенесення відправки

Сполучені Штати Америки на наступний рік переносять передачу Україні далекобійних бомб GLSDB з GPS-наведенням. Однак проблема зовсім не у політичних рішеннях чи проблемах.

Ця система експериментальна, її взагалі, можна сказати не існує. Вона щойно розроблена, і ми будемо її першими користувачами у світі, навіть американська армія її ще не отримувала,

– наголосив Євген Дикий.

Як це трапляється зазвичай, при випробуванні нової зброї всіх термінів не дотримуються. GLSDB мали бути випробувані на полігонах влітку 2023 року, а вже восени їх мали б постачати Україні.

"Насправді лише зараз почалися полігонні випробування. За американськими нормативами вони займають кілька місяців до того, як зброя буде визнана достатньо безпечною і її можна давати в руки військовим", – пояснив військовий експерт.

В американських виданнях повідомляють, що основний масив бомб передадуть навесні 2024 року. Екскомандир "Айдару" обережно припустив, що, можливо, такі формулювання означають, що якусь частину зброї вже ризикнули передати в Україну. Однак це лише припущення.

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Назагал варто розуміти, що фактично усі країни, які зараз активно розпочали займатись виробленням озброєння не вкладаються у визначені терміни розробок.

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