Перенести відправку у Сполучених Штатах були змушені через технічні причини. Військовий експерт, екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий розповів 24 Каналу, що річ у недотриманні термінів випробування зброї.
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Головна причина перенесення відправки
Сполучені Штати Америки на наступний рік переносять передачу Україні далекобійних бомб GLSDB з GPS-наведенням. Однак проблема зовсім не у політичних рішеннях чи проблемах.
Ця система експериментальна, її взагалі, можна сказати не існує. Вона щойно розроблена, і ми будемо її першими користувачами у світі, навіть американська армія її ще не отримувала,
– наголосив Євген Дикий.
Як це трапляється зазвичай, при випробуванні нової зброї всіх термінів не дотримуються. GLSDB мали бути випробувані на полігонах влітку 2023 року, а вже восени їх мали б постачати Україні.
"Насправді лише зараз почалися полігонні випробування. За американськими нормативами вони займають кілька місяців до того, як зброя буде визнана достатньо безпечною і її можна давати в руки військовим", – пояснив військовий експерт.
В американських виданнях повідомляють, що основний масив бомб передадуть навесні 2024 року. Екскомандир "Айдару" обережно припустив, що, можливо, такі формулювання означають, що якусь частину зброї вже ризикнули передати в Україну. Однак це лише припущення.
Євген Дикий про затримку в постачання GLSDB: дивіться відео
Назагал варто розуміти, що фактично усі країни, які зараз активно розпочали займатись виробленням озброєння не вкладаються у визначені терміни розробок.
Військова допомога від США: останні новини
- На пресконференції в рамках засідання Ради Україна – НАТО у Брюсселі державний секретар США Ентоні Блінкен наголосив, що його країна допомагатиме Україні до переможного кінця. Він також вважає, що Росія не піде на мирні перемовини.
- Координатор Ради національної безпеки США Джона Кірбі повідомив, що взимку 2023 – 2024 року Сполучені Штати зосередяться на трьох основних напрямках допомоги Україні. Мовиться про посилення можливостей української протиповітряної оборони, зміцнення енергетичної інфраструктури та передачу резервного обладнання (промислові генератори, автотрансформатори тощо).
- Варто також зауважити, що у Міністерстві оборони США заявили про активізацію оборонної промисловості через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Зокрема, від 24 лютого 2022 року Сполучені Штати виділили близько 44 мільярдів доларів на допомогу Україні.