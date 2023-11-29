Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що країни НАТО надавали підтримку Україні майже з першого дня повномасштабного вторгнення Росії. За його словами, союзники допомагали нашій державі не тільки захищатися від агресії, а й повертати свої окуповані державою-терористом території.

Читайте також Стратегічна інвестиція: як військова допомога Україні впливає на економіку США

Чи отримуватиме Україна допомогу й далі

Блінкен наголосив, що західні союзники продовжать підтримувати Україну у її боротьбі з російською агресією. Ця допомога необхідна для створення стійкого майбутнього для нашої держави. За його словами, зобов'язання партнерів перед Україною зберігаються.

Держсекретар США заявив, що наші союзники повні рішучості зробити так, щоб Україна мала те, що їй потрібно для повернення захоплених росіянами територій. Як пояснив Блінкен, допомога від Заходу зосереджена на тому, щоб допомогти Україні вистояти у поточній війні з Росією та побудувати для нашої держави майбутнє, в якому вона міцно стоятиме на ногах.

Що у Держдепі думають про мирні переговори

Крім цього голова Держдепу США висловився щодо мирних переговорів між Україною та Росією. На його думку, країна-агресорка не піде на такий крок.

Як пояснив Блінкен, у міру того, як Владімір Путін вірить у свою змогу протриматися довше, ніж Україна та її народ, Росія відмовлятиметься вступати до будь-яких осмислених переговорів.

Останні новини про підтримку України від США