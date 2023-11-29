Адміністрація Байдена розповсюдила першу інформацію про те, яку США отримали вигоду від мільярдів доларів, витрачених на озброєння України. Сума в 27 мільярдів доларів була розподілена по штатах у вигляді інвестицій.
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Таким чином Білий Дім намагається заручитися більшою підтримкою республіканців, які голосували проти допомоги Україні.
Скільки мільярдів отримали штати
Згідно з даними, кошти розподілилися наступним чином:
- 2,4 мільярда доларів, включно із замовленнями на виробництво зброї та боєприпасів, а також інвестиціями в нові технології – отримала Пенсільванія. Вона є найбільшим бенефіціаром серед штатів.
- 2,196 мільярда доларів отримала Аризона. У ній троє з шести представників республіканців проголосували проти допомоги.
- 1,45 мільярда доларів на виробництво 155-міліметрових снарядів та іншого озброєння – отримав Техас. У ньому 18 з 25 представників республіканців проголосували проти допомоги Україні.
- на суму понад 1 мільярд доларів – укладені контракти з компаніями в Арканзасі та Вісконсині.
- Ще 18 мільярдів доларів контрактних коштів було розподілено між виробничими підприємствами в більш ніж двадцяти інших штатах.
Відомо, що штати Пенсильванія та Аризона вважаються ключовими для Джо Байдена в майбутніх виборах.