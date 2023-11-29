Адміністрація Байдена розповсюдила першу інформацію про те, яку США отримали вигоду від мільярдів доларів, витрачених на озброєння України. Сума в 27 мільярдів доларів була розподілена по штатах у вигляді інвестицій.

Читайте також: Грошей може стати значно більше: уряд Фінляндії пропонує збільшити допомогу Україн

Таким чином Білий Дім намагається заручитися більшою підтримкою республіканців, які голосували проти допомоги Україні.

Цікаво! Під час свого останнього запиту на 106 мільярдів доларів для України, Ізраїлю, Індо-Тихоокеанського регіону, Джо Байден наголосив, що зброя для України дорівнює робочим місцям для американців.

Скільки мільярдів отримали штати

Згідно з даними, кошти розподілилися наступним чином:

2,4 мільярда доларів , включно із замовленнями на виробництво зброї та боєприпасів, а також інвестиціями в нові технології – отримала Пенсільванія. Вона є найбільшим бенефіціаром серед штатів.

, включно із замовленнями на виробництво зброї та боєприпасів, а також інвестиціями в нові технології – отримала Пенсільванія. Вона є найбільшим бенефіціаром серед штатів. 2,196 мільярда доларів отримала Аризона. У ній троє з шести представників республіканців проголосували проти допомоги.

отримала Аризона. У ній троє з шести представників республіканців проголосували проти допомоги. 1,45 мільярда доларів на виробництво 155-міліметрових снарядів та іншого озброєння – отримав Техас. У ньому 18 з 25 представників республіканців проголосували проти допомоги Україні.

на виробництво 155-міліметрових снарядів та іншого озброєння – отримав Техас. У ньому 18 з 25 представників республіканців проголосували проти допомоги Україні. на суму понад 1 мільярд доларів – укладені контракти з компаніями в Арканзасі та Вісконсині.

– укладені контракти з компаніями в Арканзасі та Вісконсині. Ще 18 мільярдів доларів контрактних коштів було розподілено між виробничими підприємствами в більш ніж двадцяти інших штатах.

Відомо, що штати Пенсильванія та Аризона вважаються ключовими для Джо Байдена в майбутніх виборах.