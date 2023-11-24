Фінляндія збільшить допомогу Україні
Зокрема, у поправках рекомендується збільшити максимальну суму дозволу на закупівлю військової техніки для Збройних Сил країни на період з 2024 до 2028 року – на 95,7 мільйона євро. Це має покрити вартість техніки, яку країна надала для України в межах 19 пакету матеріальної допомоги.
Читайте також Бери або плати: чому Фінляндія вимушена платити Росії за газ попри заборону імпорту
Таким чином видатки бюджету на 2024 рік зростуть на суму 20,7 мільйона євро. А от максимальна сума дозволу на закупівлю нової техніки становитиме 1,45 мільярда євро.
Також парламент може надати згоду компенсувати урядовим структурам за експортними гарантіями суму 50 мільйонів євро. Їх надали для просування експорту та інвестицій в Україну.
Японія хоче виділити гроші Україні
Японія планує надати Україні 160 мільйонів євро на фінансування проєктів економічного відновлення. Це питання обговорювалося на зустрічі представників України та Японії у Києві.
Озвучив наші пріоритети швидкого відновлення: енергетика, житло, критична інфраструктура, гуманітарне розмінування та підтримка бізнесу. Вдячний японській делегації за сьогоднішню місію, яка сприятиме подальшому залученню японських компаній до відбудови.
Україна також зацікавлена у спільному створенні підприємств, особливо у переробній галузі.
Для нас важлива співпраця у сферах АПК, металообробки, машинобудування, критичної сировини та ІТ. Досвід Японії в післявоєнному відновленні може стати в пригоді для економічного відновлення України,
– додав він.
Міністри Японії запевнили, що їх країна й надалі активно підтримуватиме Україну у її економічному відновленні.