Фінляндія збільшить допомогу Україні

Зокрема, у поправках рекомендується збільшити максимальну суму дозволу на закупівлю військової техніки для Збройних Сил країни на період з 2024 до 2028 року – на 95,7 мільйона євро. Це має покрити вартість техніки, яку країна надала для України в межах 19 пакету матеріальної допомоги.

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Таким чином видатки бюджету на 2024 рік зростуть на суму 20,7 мільйона євро. А от максимальна сума дозволу на закупівлю нової техніки становитиме 1,45 мільярда євро.

Зверніть увагу! Також уряд Фінляндії хоче збільшити капітал Finnfund, який використовується для інвестицій і кредитів для України, на 25 мільйонів євро.

Також парламент може надати згоду компенсувати урядовим структурам за експортними гарантіями суму 50 мільйонів євро. Їх надали для просування експорту та інвестицій в Україну.

Японія хоче виділити гроші Україні

Японія планує надати Україні 160 мільйонів євро на фінансування проєктів економічного відновлення. Це питання обговорювалося на зустрічі представників України та Японії у Києві.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Озвучив наші пріоритети швидкого відновлення: енергетика, житло, критична інфраструктура, гуманітарне розмінування та підтримка бізнесу. Вдячний японській делегації за сьогоднішню місію, яка сприятиме подальшому залученню японських компаній до відбудови.

Україна також зацікавлена у спільному створенні підприємств, особливо у переробній галузі.

Для нас важлива співпраця у сферах АПК, металообробки, машинобудування, критичної сировини та ІТ. Досвід Японії в післявоєнному відновленні може стати в пригоді для економічного відновлення України,

– додав він.

Міністри Японії запевнили, що їх країна й надалі активно підтримуватиме Україну у її економічному відновленні.