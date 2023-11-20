Фінляндія вимушена платити за російський газ

Згідно з угодою між двома державними газовими компаніями, покупець повинен оплатити чітко визначений обсяг ресурсу навіть, якщо згодом він відмовиться його імпортувати. Такі контракти за принципом "бери або плати" дуже поширені в торгівлі енергоносіями.

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За законом, Gasum може припинити імпорт у разі форс-мажору, яким цілком можуть стати санкції або державна заборона на імпорт. Тож набрання забороною чинності може зайняти багато часу, саме тому вона може виявитися марною, адже протягом цього періоду країна вимушена надалі платити за газ.

Зазвичай контракти на купівлю скрапленого природного газу укладаються на термін від 5 до 10 років. Gasum повідомила, що її контракт з "Газпромом" украдений на декілька років.

Болгарія хоче ввести податок на транзит та імпорт газу

Починаючи з середини жовтня Болгарія ввела новий податок на транзит та імпорт російського газу. Міністр фінансів Асен Василєв пояснив, що найближчими днями країна чекає на свої перші щомісячні надходження від податку.

Таке рішення покликане збільшити доходи держави та зменшити видатки Росії на війну з Україною. Чи вдасться реалізувати цей задум повноцінно поки що не відомо.

У відповідь на це Угорщина заявила про незаконність таких дій, а Сербія й Македонія висловили незадоволення. "Газпром" ситуацію не коментував.