Финляндия вынуждена платить за российский газ

Согласно соглашению между двумя государственными газовыми компаниями, покупатель должен оплатить четко определенный объем ресурса даже если со временем он откажется его импортировать. Такие контракты по принципу "бери или плати" очень распространены в торговле энергоносителями.

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По закону, Gasum может прекратить импорт в случае форс-мажора, которым вполне могут стать санкции или государственный запрет на импорт. Поэтому вступление в силу запрета может занять много времени, именно поэтому оно может оказаться напрасным, ведь в течение этого периода страна вынуждена в дальнейшем платить за газ.

Обычно контракты на покупку сжиженного природного газа укладаются сроком от 5 до 10 лет. Gasum сообщила, что ее контракт с "Газпромом" похищен на несколько лет.

Болгария хочет ввести налог на транзит и импорт газа

Начиная с середины октября, Болгария ввела новый налог на транзит и импорт российского газа Министр финансов Асен Василев пояснил, что в ближайшие дни страна ждет своих первых ежемесячных поступлений от налога.

Такое решение призвано увеличить доходы государства и снизить расходы России на войну с Украиной. Удастся реализовать этот замысел полноценно, пока не известно.

В ответ Венгрия заявила о незаконности таких действий, а Сербия и Македония выразили недовольство. "Газпром" ситуацию не комментировал.