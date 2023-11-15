Болгарія ввела новий податок на російський газ

З середини жовтня у Болгарії набув чинності податок, який покликаний збільшити доходи держави та зменшити видатки Росії на війну з Україною. Міністр фінансів Асен Василєв розповів, що протягом десяти наступних днів уряд розраховує отримати перші щомісячні надходження.

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Проте чи вдасться країні повноцінно реалізувати свій задум не відомо. Наприклад Угорщина, яка дуже залежить від російського газу, який їй надходить через Болгарію, заявила, що такі дії є незаконними й закликала ЄС звернути на це увагу. Сербія і Північна Македонія теж лишилися незадоволеними.

Поки що російський "Газпром" ніяк не прокоментував свою готовність платити цей податок.

Нагадаємо! Росія відключила газ для внутрішніх постачань Болгарії, адже та відмовилася за нього платити в рублях. Попри це країна залишається одним із ключових маршрутів транзиту газу окупанта в регіон.

Росії не дають стати головним експортером СПГ

Попри санкції країни ЄС й надалі продовжували імпортувати російський скраплений природний газ через зменшення постачання трубопровідного газу на континент з боку агресора. Увесь цей час США намагалися не тиснути на своїх союзників.

Хоча США та їхні союзники і раніше накладали санкції на російські енергетичні проєкти у відповідь на війну в Україні, прагнучи позбавити їх фінансування та обладнання, це перший випадок, коли санкції безпосередньо торкнулися поставок СПГ,

– написано у повідомленні.

Дійсно на початку листопада США запровадили санкції проти російського проєкту "Арктик СПГ 2". Це автоматично забороняє країнам Європи та Азії купувати у нього газ наступного року.

Акціями проєкту володіють: