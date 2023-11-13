Росії не дають стати головним експортером СПГ

Відомо, що ЄС й досі продовжує імпортувати російський СПГ, через те що агресор зменшив постачання трубопровідного газу на континент. Увесь цей час США намагалися не тиснути на союзників та не створювати перебої у поставках.

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Проте вже на початку листопада США випустив пакет санкцій проти російського проєкту "Арктик СПГ 2", що автоматично забороняє країнам Європи та Азії купувати у нього газ наступного року.

Хоча США та їхні союзники і раніше накладали санкції на російські енергетичні проєкти у відповідь на війну в Україні, прагнучи позбавити їх фінансування та обладнання, це перший випадок, коли санкції безпосередньо торкнулися поставок СПГ,

– написано у повідомленні.

"Арктик СПГ 2" мав стати третім російським проєктом з видобутку СПГ, який мав закріпити амбіції Кремля на світовому ринку. Він знаходиться на Гиданському півострові, що зручно для транспортування ресурсу як в Європу, так і в Азію.

Акціями проєкту володіють:

російська приватна компанія "Новатек" – 60%;

французька TotalEnergies – 10%;

дві китайські державні компані – 20%;

японське спільне підприємство між торговим домом Mitsui & Co і підтримуваною урядом Jogmec – 10%.

Зауважте! На "Арктик СПГ 2" при повному видобутку припадатиме 20% від 100 мільйонів тонн СПГ на рік до 2030 року, які запланувала собі Росія.

У Росії зросла інфляція

У вересні 2023 року в Росії зросла інфляція до 6%, через підвищення споживчих цін на продукти харчування та пальне.

У відповідь на це, Центральний банк Росії (ЦБР) підвищив базову процентну ставку на 2 відсоткові пункти до 15%, що є найбільшою ставкою з травня 2022 року. Це може збільшити витрати країни на війну з Україною.

Через зростання попиту, яке частково сталося через значне збільшення витрат на оборону, а також постійний тиск на ринку праці, стан російської економіки може ще більше просісти. Це може забезпечити у 2024 році інфляцію в Росії вище цільового рівня в 4%,

– йдеться у звіті.

Ймовірно ЦБР й надалі зберігатиме високі процентні ставки, що має збільшити вартість запозичень для російських споживачів і також вплинути на витрати російського уряду на обслуговування боргу.