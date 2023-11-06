У Росії зросла інфляція

Інфляція в Росії зросла до 6% у вересні 2023 року проти 5,3% в серпні 2023 року. Це сталося через зростання споживчих цін на продукти харчування та пальне. Вища інфляція ймовірно збільшить витрати на фінансування Росії на війну в Україні.

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Центральний банк Росії (ЦБР) у відповідь на інфляцію підвищив базову процентну ставку на 2 відсоткові пункти до 15%. Це найвищі ставки з травня 2022 року. У Міноборони припустили, що ЦБР зберігатиме високі процентні ставки до 2024 року, це, швидше за все, збільшить вартість запозичень для російських споживачів і також вплине на витрати російського уряду на обслуговування боргу.

Через зростання попиту, яке частково сталося через значне збільшення витрат на оборону, а також постійний тиск на ринку праці, стан російської економіки може ще більше просісти. Це може забезпечити у 2024 році інфляцію в Росії вище цільового рівня в 4%,

– йдеться у звіті.

Зауважте! Тривала висока інфляція, ймовірно, зменшить реальні державні витрати, особливо в таких сферах, як соціальне забезпечення. Це додатково ілюструє переорієнтацію російської економіки на розпалювання війни понад усе.

Угорщина збільшить імпорт російського газу

Ще в кінці жовтня під час поїздки російського президента до Пекіну, відбулася зустріч Путіним та Віктором Орбаном. Було домовлено, що Росія збільшить обсяги постачання газу до Угорщини.

Для Москви це вигідно, адже так вона зможе компенсувати втрату більшості своїх ринків у Європі після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

І у нас є домовленість, що найближчої зими ми постачатимемо додаткові обсяги на постійній основі… Ми регулярно постачаємо додаткові обсяги на ринок Китаю. Причому ми це робимо вже кілька років. Цього року, я думаю, (додатковий обсяг) буде 600 мільйонів кубометрів газу,

– сказав голова правління ВАТ "Газпром" Олексій Міллер.

Нагадаємо, що у 2023 році додаткові поставки газу до Угорщини склали 1,3 мільярда кубометрів.