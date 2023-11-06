В России выросла инфляция
Инфляция в России увеличилась до 6% в сентябре 2023 года против 5,3% в августе 2023 года. Это произошло из-за роста потребительских цен на продукты питания и топливо. Высшая инфляция, вероятно, увеличит расходы на финансирование России на войну в Украине.
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Центральный банк России (ЦБР) в ответ на инфляцию повысил базовую процентную ставку на 2 процентных пункта до 15%. Это самые высокие ставки с мая 2022 года. В Минобороны предположили, что ЦБР будет сохранять высокие процентные ставки до 2024 года, это скорее всего увеличит стоимость заимствований для российских потребителей и также повлияет на расходы российского правительства на обслуживание долга.
Из-за роста спроса, который частично произошел из-за значительного увеличения расходов на оборону, а также постоянного давления на рынке труда, состояние российской экономики может еще больше просесть. Это может обеспечить в 2024 году инфляцию в России выше целевого уровня в 4%,
– говорится в отчете.
Венгрия увеличит импорт российского газа
Еще в конце октября во время поездки российского президента в Пекин, состоялась встреча Путиным и Виктором Орбаном. Было договорено, что Россия увеличит объемы поставок газа в Венгрию.
Для Москвы это выгодно, ведь она сможет компенсировать потерю большинства своих рынков в Европе после начала полномасштабного вторжения в Украину.
И у нас есть договоренность, что в ближайшую зиму мы будем поставлять дополнительные объемы на постоянной основе… Мы регулярно поставляем дополнительные объемы на рынок Китая. Причем, мы это делаем уже несколько лет. В этом году, я думаю, (дополнительный объем) будет 600 миллионов кубометров газа,
– сказал председатель правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер.
Напомним, что в 2023 году дополнительные поставки газа в Венгрию составили 1,3 млрд кубометров.