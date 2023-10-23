Венгрия будет импортировать больше российского газа

Таким образом, Россия хочет компенсировать потерю большинства своих рынков в Европе после начала полномасштабного вторжения в Украину. В основном это произошло из-за взрывов, которые серьезно повредили газопроводы Nord Stream на дне Балтийского моря, в прошлом году. Расследование продолжается и еще не установило, кто к этому причастен.

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Напомним! Венгрия – это единственная страна в составе ЕС и НАТО, чей лидер премьер-министр Виктор Орбан, поддерживает дружеские связи с Путиным после 24 февраля 2022 года.

Венгерский лидер на встрече в Пекине подчеркнул, что страна никогда не хотела противостоять России и всегда пыталась поддерживать двусторонние контакты. В ответ на это посол США в Венгрии заявил, что решение Орбана продолжить встречу вызвало "тревогу", а премьер-министр Эстонии сказал, что изображения, на которых они с Путиным пожимают руки, "очень неприятны".

И у нас есть договоренность, что в ближайшую зиму мы будем поставлять дополнительные объемы на постоянной основе… Мы регулярно поставляем дополнительные объемы на рынок Китая. Причем, мы это делаем уже несколько лет. В этом году, я думаю, (дополнительный объем) будет 600 миллионов кубометров газа,

– сказал председатель правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер.

Дополнительные поставки газа в Венгрию в этом году составили 1,3 млрд кубометров. К слову, именно эта страна считается потенциальным противником решения об открытии переговоров о вступлении Украины в ЕС, которое состоится в декабре этого года.

Молдова не будет покупать российский газ

Министр энергетики Молдовы Виктор Парликов в начале октября заявил, что страна больше не будет покупать русский газ. Это позволит ей покупать ресурс у европейских поставщиков по более выгодным ценам.

Мы больше не будем покупать природный газ у "Газпрома" для контролируемой конституционной властью территории,

– объяснил он.

В настоящее время "Газпром" поставляет около 5,7 миллиона кубометров газа в день до оккупированного Приднестровья. Там Молдова закупает электроэнергию, которая к слову производится на российском газе. Будут ли изменения в этом вопросе политик не рассказал.