Молдова не будет покупать российский газ

Парликов сообщил, что таким образом страна сможет покупать газ у европейских поставщиков по лучшей цене, чем предлагал Газпром.

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Мы больше не будем покупать природный газ у Газпрома для территории, контролируемой конституционными властями,

– объяснил он.

Однако Молдова до сих пор покупает электроэнергию с приднестровской электростанции, работающей на российском газе. Будут ли изменения в этом вопросе, он не сообщил. В настоящее время Газпром поставляет около 5,7 миллиона кубометров газа в день до оккупированного Приднестровья.

Напомним! Правительство Молдовы предложило выплатить для России 8,6 миллиона долларов, чтобы покрыть долг за газ. Парликов подчеркнул, что большая часть долга не подтверждена или невыполнима, а аудиторы пришли к выводу, что страна тоже может выдвинуть финансовые претензии России.

Россия планирует увеличить стоимость газа для своего населения

Оптовые цены на газ для населения России возрастут на 11,2%, а с июля 2025 г. – дополнительно на 8,2%. Поэтому через два года тариф поднимется примерно на 20%.

Таким образом местные власти хотят компенсировать прибыльные потери Газпрома, составляющие три четверти. Такого роста цен раньше не было, раньше показатели были следующими: