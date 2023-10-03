Молдова не будет покупать российский газ
Парликов сообщил, что таким образом страна сможет покупать газ у европейских поставщиков по лучшей цене, чем предлагал Газпром.
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Мы больше не будем покупать природный газ у Газпрома для территории, контролируемой конституционными властями,
– объяснил он.
Однако Молдова до сих пор покупает электроэнергию с приднестровской электростанции, работающей на российском газе. Будут ли изменения в этом вопросе, он не сообщил. В настоящее время Газпром поставляет около 5,7 миллиона кубометров газа в день до оккупированного Приднестровья.
Россия планирует увеличить стоимость газа для своего населения
Оптовые цены на газ для населения России возрастут на 11,2%, а с июля 2025 г. – дополнительно на 8,2%. Поэтому через два года тариф поднимется примерно на 20%.
Таким образом местные власти хотят компенсировать прибыльные потери Газпрома, составляющие три четверти. Такого роста цен раньше не было, раньше показатели были следующими:
- в 2021 году – 3%;
- в 2020 году – 3%;
- в 2019 году – 1,4%;
- в 2018-м – 3,4%;
- в 2017 году – 3,9%;
- в 2015 и 2016 годах – по 7,5%.