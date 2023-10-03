Молдова не купуватиме російський газ
Парликов повідомив, що таким чином країна зможе купувати газ у європейських постачальників за кращою ціною ніж пропонував Газпром.
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Ми більше не купуватимемо природний газ у Газпрому для території, яка контролюється конституційною владою,
– пояснив він.
Проте Молдова досі купує електроенергію з придністровської електростанції, яка працює на російському газі. Чи будуть зміни у цьому питанні він не повідомив. Нині Газпром постачає близько 5,7 мільйона кубометрів газу в день до окупованого Придністров’я.
Росія планує збільшити вартість газу для свого населення
Гуртові ціни на газ для населення Росії зростуть на 11,2%, а з липня 2025 року – додатково на 8,2%. Тож за два роки тариф підніметься приблизно на 20%.
Таким чином місцева влада хоче компенсувати прибуткові втрати Газпрому, які становлять три чверті. Такого зросту цін раніше не було, раніше показники були такими:
- у 2021 році – 3%;
- у 2020 році – 3%;
- у 2019 році – 1,4%;
- у 2018-му – 3,4%;
- у 2017 році – 3,9%;
- у 2015 та 2016 роках – по 7,5%.