Молдова не купуватиме російський газ

Парликов повідомив, що таким чином країна зможе купувати газ у європейських постачальників за кращою ціною ніж пропонував Газпром.

Читайте також Майже 5 мільярдів євро: Україні запропонували нову фінансову допомогу

Ми більше не купуватимемо природний газ у Газпрому для території, яка контролюється конституційною владою,

– пояснив він.

Проте Молдова досі купує електроенергію з придністровської електростанції, яка працює на російському газі. Чи будуть зміни у цьому питанні він не повідомив. Нині Газпром постачає близько 5,7 мільйона кубометрів газу в день до окупованого Придністров’я.

Нагадаємо! Уряд Молдови запропонував виплатити для Росії 8,6 мільйона доларів, щоб покрити борг за газ. Парликов наголосив, що більша частина боргу не підтверджена або нездійсненна, натомість аудитори дійшли висновку, що країна теж може висунути фінансові претензії Росії.

Росія планує збільшити вартість газу для свого населення

Гуртові ціни на газ для населення Росії зростуть на 11,2%, а з липня 2025 року – додатково на 8,2%. Тож за два роки тариф підніметься приблизно на 20%.

Таким чином місцева влада хоче компенсувати прибуткові втрати Газпрому, які становлять три чверті. Такого зросту цін раніше не було, раніше показники були такими: