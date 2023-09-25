Росіянам піднімуть ціни на газ

Таким чином гуртові ціни на газ для населення зростуть на 11,2%, а з липня 2025 року – додатково на 8,2%. Тож виходить, що ресурс за два роки здорожчає на 20%, а з початку повномасштабного вторгнення в Україну – на 34%.

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У виданні також наголосили, що такого зросту цін ще ніколи не було. Показники були такими:

у 2021 році – 3%;

у 2020 році – 3%;

у 2019 році – 1,4%;

у 2018-му – 3,4%;

у 2017 році – 3,9%;

у 2015 та 2016 роках – по 7,5%.

Нагадаємо! За 2022 рік Росія продала мінімальний обсяг газу, а вже цього року експорт цього ресурсу впав до показників другої половини 1970 років – 12,1 млрд кубів за перше півріччя.

У другому півріччі 2022 року, країна отримала прибуток у розмірі 1,3 трильйона доларів.

Ціни на пальне в Росії рекордно зросли

Станом на 7 вересня ціна на А-95 на Санкт-Петербурзькій товарно-сировинній біржі зросла на 1,16% – до 76 492 рублів за тонну. Натомість бензин А-92 подорожчав на 0,48% – до 65 472 рублів за тонну.

У Росії нині достатньо палива аби покрити потреби населення, зокрема дизпалива вистачає з надлишком. Саме тому вони дають зачну частину продукції на експорт. Через це зріс прямий та сірий експорт. Це спричинило значний дефіцит бензину та дизпалива на АЗС в окупованому Криму і у цілій низці російських регіонів.