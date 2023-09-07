Вартість пального у Росії

Всього за день А-95 на Санкт-Петербурзькій товарно-сировинній біржі подорожчав на 1,16%. Тепер він коштує 76 492 рублів за тонну. Тоді як бензин А-92 подорожчав на 0,48% – до 65 472 рублів за тонну.

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Російські ЗМІ повідомляють, що країна виробляє достатньо палива аби покрити потреби населення. Наприклад дизпалива у них значно більше ніж обсяги споживання. Через це для них стало вигіднішим експортувати його за кордон, ніж збувати на внутрішніх ринках.

У ході цього зріс прямий та сірий експорт. Це спричинило значний дефіцит бензину та дизпалива на АЗС в окупованому Криму і у цілій низці російських регіонів.

Нагадаємо! Зростання оптових цін у Росії почалося в середині травня. Тоді країна хотіла знизити вдвічі демпфер, який мав стримувати ціни на паливо на внутрішньому ринку у випадку різких коливань цін на нафту.

Від ОАЕ вимагатимуть припинити незаконну торгівлю з Росією

Чиновники з ЄС, США та Великої Британії відвідали ОАЕ задля висунення вимог припинити незаконну торгівлю з Росією. Зокрема комп'ютерними чіпами та іншими електронними пристроями.

Нагадаємо! Ці товари можуть використовуватися як у цивільних, так і військових сферах.

Мікросхеми та інші технології вироблені у Європі потрапляють до Росії через треті країни, такі як ОАЕ, Туреччина і Казахстан.