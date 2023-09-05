Банк США вийде з ринку Росії
Дочірні філії оного з найпопулярніших банків США Citigroup Inc, тобто Сітібанк вийдуть з ринку Росії до кінця 2023 року.
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Шановні клієнти, інформуємо вас про початок процесу припинення обслуговування у банкоматах АТ КБ "Сітібанк". Усі банкомати будуть демонтовані до кінця 2023 року,
– написали у банку.
Тепер більшість операцій для клієнтів пропонують проводити через онлайн-банкінг.
Росія не хоче відпускати іноземні банки з країни
Заступник міністра фінансів РФ Олексій Моісеєв заявив, що російський уряд не збирається легко відпускати іноземні банки.
Ми заявили свою позицію, і вона залишається незмінною – ми будемо жорстко відпускати іноземні банки, це буде залежати від рішення про розморожування російських активів,
– сказав він.
Нині з Росії ймовірно хочуть вийти такі банки:
- Райффайзен банк;
- "ЮніКредит";
- Сітібанк.
Він додав, що австрійський Райффайзен банк не звертався з проханням на продаж активів.