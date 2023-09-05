Банк США вийде з ринку Росії

Дочірні філії оного з найпопулярніших банків США Citigroup Inc, тобто Сітібанк вийдуть з ринку Росії до кінця 2023 року.

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Шановні клієнти, інформуємо вас про початок процесу припинення обслуговування у банкоматах АТ КБ "Сітібанк". Усі банкомати будуть демонтовані до кінця 2023 року,

– написали у банку.

Тепер більшість операцій для клієнтів пропонують проводити через онлайн-банкінг.

Нагадаємо! Цей банк оголосив про свій вихід з Росії ще літом 2022 року, що мало коштувати йому 170 мільйонів доларів. уже в кінці минулого року банк "Уралсіб" викупив у них портфель споживчих кредитів та продовжив їх обслуговувати.

Росія не хоче відпускати іноземні банки з країни

Заступник міністра фінансів РФ Олексій Моісеєв заявив, що російський уряд не збирається легко відпускати іноземні банки.

Ми заявили свою позицію, і вона залишається незмінною – ми будемо жорстко відпускати іноземні банки, це буде залежати від рішення про розморожування російських активів,

– сказав він.

Нині з Росії ймовірно хочуть вийти такі банки:

Райффайзен банк;

"ЮніКредит";

Сітібанк.

Він додав, що австрійський Райффайзен банк не звертався з проханням на продаж активів.