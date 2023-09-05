Банк США выйдет из рынка России
Дочерние филиалы одного из популярнейших банков США Citigroup Inc, то есть Ситибанк выйдут с рынка России до конца 2023 года.
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Уважаемые клиенты, информируем вас о начале процесса прекращения обслуживания в банкоматах АО КБ "Ситибанк". Все банкоматы будут демонтированы до конца 2023 года,
– написали в банке.
Теперь большинство сделок для клиентов предлагают проводить через онлайн-банкинг.
Россия не хочет отпускать иностранные банки из страны
Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что русский правительство не намерено легко отпускать иностранные банки.
Мы заявили свою позицию, и она остается неизменной – мы будем жестко отпускать иностранные банки, это будет зависеть от решения о размораживании российских активов.
– сказал он.
Сейчас из России вероятно хотят выйти следующие банки:
- Райффайзен банк;
- "ЮниКредит";
- Ситибанк.
Он добавил, что австрийский Райффайзен банк не обращался с просьбой о продаже активов.