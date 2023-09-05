Банк США выйдет из рынка России

Дочерние филиалы одного из популярнейших банков США Citigroup Inc, то есть Ситибанк выйдут с рынка России до конца 2023 года.

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Уважаемые клиенты, информируем вас о начале процесса прекращения обслуживания в банкоматах АО КБ "Ситибанк". Все банкоматы будут демонтированы до конца 2023 года,

– написали в банке.

Теперь большинство сделок для клиентов предлагают проводить через онлайн-банкинг.

Напомним! Этот банк объявил о своем выходе из России еще летом 2022 года, что стоило ему 170 миллионов долларов. Уже в конце прошлого года банк "УралСиб" выкупил у них портфель потребительских кредитов и продолжил их обслуживать.

Россия не хочет отпускать иностранные банки из страны

Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что русский правительство не намерено легко отпускать иностранные банки.

Мы заявили свою позицию, и она остается неизменной – мы будем жестко отпускать иностранные банки, это будет зависеть от решения о размораживании российских активов.

– сказал он.

Сейчас из России вероятно хотят выйти следующие банки:

Райффайзен банк;

"ЮниКредит";

Ситибанк.

Он добавил, что австрийский Райффайзен банк не обращался с просьбой о продаже активов.