Банк США выйдет из рынка России

Дочерние филиалы одного из популярнейших банков США Citigroup Inc, то есть Ситибанк выйдут с рынка России до конца 2023 года.

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Уважаемые клиенты, информируем вас о начале процесса прекращения обслуживания в банкоматах АО КБ "Ситибанк". Все банкоматы будут демонтированы до конца 2023 года,
– написали в банке.

Теперь большинство сделок для клиентов предлагают проводить через онлайн-банкинг.

Россия не хочет отпускать иностранные банки из страны

Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что русский правительство не намерено легко отпускать иностранные банки.

Мы заявили свою позицию, и она остается неизменной – мы будем жестко отпускать иностранные банки, это будет зависеть от решения о размораживании российских активов.
– сказал он.

Сейчас из России вероятно хотят выйти следующие банки:

  • Райффайзен банк;
  • "ЮниКредит";
  • Ситибанк.

Он добавил, что австрийский Райффайзен банк не обращался с просьбой о продаже активов.