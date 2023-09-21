І знову обстріли енергосистеми

У коментарі 24 Каналу експерт у галузі енергетики Геннадій Рябцев розповів, що сьогоднішні пошкодження енергетичного об'єкта на Рівненщині є критичними. Енергосистема цілком може відновитися після ракетних ударів.

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Експерт зауважив, що це стосується й будь-яких наступних атак надалі. Ймовірність виходу з ладу чи великих системних аварій в об'єднаній енергетичній системі України є значно меншою, аніж це було торік.

Геннадій Рябцев Експерт у галузі енергетики На мій погляд, було проведено серйозну роботу з усіма ланками управління розпочинаючи з сил оборони, тобто щільність оборони об'єктів зросла суттєво, а також було встановлено порядок дій на випадок виходу з ладу того чи іншого об'єкту критичної інфраструктури.

За його словами, зараз значно більша кількість об'єктів критичної інфраструктури обладнана автономними джерелами живлення чи живленням з альтернативних джерел.

Чи будуть нові відключення світла

Рябцев пояснив, що ті ремонти, які були проведені в міжсезон дозволяють бути певним в успішному проходженні опалювального сезону попри атаки ворога.

Важливо! Експерт додав, що якщо обмеження світла й будуть цьогоріч, то не такі суттєві, як минулого року.

Торішні стабілізаційні вимкнення цьогоріч у більшості регіонів України повторюватися не будуть. Тобто їхня тривалість в опалювальний сезон 2023-2024 років, за попередніми оцінками, буде меншою, аніж рік тому.

Але це не стосується прифронтових територій, де скоріш за все окрім стабілізаційних будуть використовуватися ще й аварійні відключення,

– каже пан Геннадій.

Кількість обстрілів Харківської області, Донеччини, Запоріжжя чи Херсонської області значно більша. Там застосовують росіяни не тільки ракети та дрони, але й артилерійське озброєння та засоби ураження тактичної авіації, тобто керовані авіаційні бомби.

Наслідки від нічної атаки

Нагадуємо, що сьогодні, 21 вересня, росіяни вперше за 6 місяців влучили по енергетичних об'єктах інфраструктури Львівщини та Рівненщини. Як повідомив голова РОВА Віталій Коваль, на щастя обійшлося без людських жертв, але електроенергія у деяких населених пунктах зникла.

Віталій Коваль Голова Рівненської обласної військової адміністрації Частина Рівненського району без електроенергії. Активно працюють над відновленням бригади Рівнеобленерго.

В "Укренерго" повідомили, що через пошкодження після нічної атаки були часткові знеструмлення в Рівненській, Житомирській, Київській, Дніпропетровській, Харківській областях. Відтак залишилися без світла на ранок 21 вересня майже 400 населених пунктів.

Наразі роботу магістральних мереж в регіоні відновлено, триває заживлення побутових споживачів в мережах обленерго. Також під час атаки зазнали пошкоджень мережі обленерго в Дніпропетровській, Київській, Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи почались одразу після відбою тривоги,

– повідомили у відомстві.

Також Укренерго заявило, що зараз триває планова ремонтна кампанія на об'єктах генерації, а висновки щодо нової терористичної кампанії проти цивільної інфраструктури робити ще рано.