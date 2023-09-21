И снова обстрелы энергосистемы

В комментарии 24 Каналу эксперт в области энергетики Геннадий Рябцев рассказал, что сегодняшние повреждения энергетического объекта в Ровенской области являются критическими. Энергосистема вполне может восстановиться после ракетных ударов.

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Эксперт отметил, что это касается и любых последующих атак в дальнейшем. Вероятность выхода из строя или крупных системных аварий в объединенной энергетической системе Украины значительно меньше, чем это было в прошлом году.

Геннадий Рябцев Эксперт в области энергетики На мой взгляд, была проведена серьезная работа со всеми звеньями управления, начиная с сил обороны, то есть плотность обороны объектов возросла существенно, а также был установлен порядок действий на случай выхода из строя того или иного объекта критической инфраструктуры.

По его словам, сейчас значительно большее количество объектов критической инфраструктуры оборудовано автономными источниками питания или питанием из альтернативных источников.

Будут ли новые отключения света

Рябцев объяснил, что те ремонты, которые были проведены в межсезон, позволяют быть уверенным в успешном прохождении отопительного сезона, несмотря на атаки врага.

Важно! Эксперт добавил, что если ограничения света и будут в этом году, то не так существенны, как в прошлом году.

В прошлом году стабилизационные отключения в большинстве регионов Украины повторяться не будут. То есть их продолжительность в отопительный сезон 2023-2024 годов, по предварительным оценкам, будет меньше, чем год назад.

Но это не касается прифронтовых территорий, где, скорее всего, кроме стабилизационных будут использоваться еще и аварийные отключения.

– говорит господин Геннадий.

Количество обстрелов Харьковской области, Донецкой области, Запорожья или Херсонской области значительно больше. Там используют россияне не только ракеты и дроны, но и артиллерийское вооружение и средства поражения тактической авиации, то есть управляемые авиационные бомбы.

Последствия от ночной атаки

Напомним, что сегодня, 21 сентября, россияне впервые за 6 месяцев попали по энергетическим объектам инфраструктуры Львовщины и Ровенщины. Как сообщил глава РОВА Виталий Коваль, к счастью обошлось без человеческих жертв, но электроэнергия в некоторых населенных пунктах исчезла.

Виталий Коваль Председатель Ровенской областной военной администрации Часть Ровенского района без электроэнергии. Активно работают над восстановлением бригады Ровнооблэнерго.

В "Укрэнерго" сообщили, что из-за повреждений после ночной атаки были частичные обесточения в Ровенской, Житомирской, Киевской, Днепропетровской, Харьковской областях. Следовательно, остались без света на утро 21 сентября почти 400 населенных пунктов.

Работа магистральных сетей в регионе возобновлена, продолжается заживление бытовых потребителей в сетях облэнерго. Также во время атаки получили повреждения сети облэнерго в Днепропетровской, Киевской, Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы начались сразу после отбоя тревоги,

– сообщили в ведомстве.

Также Укрэнерго заявило, что сейчас идет плановая ремонтная кампания на объектах генерации, а выводы о новой террористической кампании против гражданской инфраструктуры делать еще рано.