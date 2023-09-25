Россиянам поднимут цены на газ

Таким образом, оптовые цены на газ для населения вырастут на 11,2%, а с июля 2025 года - дополнительно на 8,2%. Выходит, что ресурс за два года подорожает на 20%, а с начала полномасштабного вторжения в Украину – на 34%.

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В издании также отметили, что такого роста цен еще никогда не было. Показатели были следующими:

в 2021 году – 3%;

в 2020 году – 3%;

в 2019 году – 1,4%;

в 2018-м – 3,4%;

в 2017 году – 3,9%;

в 2015 и 2016 годах – по 7,5%.

Напомним! За 2022 год Россия продала минимальный объем газа, а уже в текущем году экспорт этого ресурса упал до показателей второй половины 1970 года – 12,1 млрд кубов за первое полугодие.

Во втором полугодии 2022 года страна получила прибыль в размере 1,3 триллиона долларов.

Цены на горючее в России рекордно выросли

По состоянию на 7 сентября цена на А-95 на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже выросла на 1,16% – до 76 492 рублей за тонну. В то же время бензин А-92 подорожал на 0,48% – до 65 472 рублей за тонну.

В России сейчас достаточно топлива для покрытия потребностей населения, в том числе дизтоплива хватает с избытком. Именно поэтому они дают большую часть продукции на экспорт. Поэтому вырос прямой и серый экспорт. Это привело к значительному дефициту бензина и дизтоплива на АЗС в оккупированном Крыму и в целом ряде российских регионов.