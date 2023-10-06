Сколько Швейцария заплатит, чтобы беженцы уехали домой

Власти Швейцарии в 2024 и 2025 годах хотят отменить статус временной защиты "S" для украинцев, приехавших в страну из-за войны. Такими действиями власти хотят вернуть около 70 тысяч беженцев домой, то есть 80% из всех.

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Чтобы люди не ждали два года в стране и вернулись, откуда приехали, им готовы заплатить от 1 000 до 4 000 швейцарских франков (1 090 и 4 355 долларов) на одного человека. Однако размер выплаты будет зависеть от этапа выезда. Швейцария дала 6-9 месяцев, в течение которых большинство наших граждан должны вернуться домой.

Социальную поддержку беженцев в Польше могут отменить

В 2024 году Польша перестанет предоставлять социальную помощь для украинских беженцев. Спикер правительства РП Петр Мюллер выразил надежду, что для этого не будет нужды.

Эти решения, которые были приняты после начала войны в Украине, носят временный характер… В связи с тем, что эти решения будут постепенно терять силу, поскольку так прописано в законе, они не будут продолжаться,

– сказал он.

Также среди поляков провели опрос о том, стоит ли продолжать финансовую поддержку украинцев. Они ответили: