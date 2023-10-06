Скільки Швейцарія заплатить, щоб біженці поїхали додому

Влада Швейцарії у 2024 та 2025 роках хоче скасувати статус тимчасового захисту "S" для українців, які приїхали в країну через війну. Такими діями влада хоче повернути близько 70 тисяч біженців додому, тобто 80% з усіх.

Читайте також Постійне представництво МВФ повернулося до України

Аби люди не чекали два роки в країні і повернулися звідки приїхали, їм готові заплатити від 1 000 до 4 000 швейцарських франків (1 090 і 4 355 доларів) на одну людину. Проте розмір виплати залежатиме від етапу виїзду особи. Швейцарія дала 6 – 9 місяців, упродовж яких більшість наших громадян мають повернутися додому.

Соціальну підтримку біженців у Польщі можуть скасувати

У 2024 році Польща припинить надавати соціальну допомогу для українських біженців. Речник уряду РП Пьотр Мюллер висловив сподівання, що для цього не буде потреби.

Ці рішення, які було прийнято після початку війни в Україні, мають тимчасовий характер… У зв’язку з тим, що ці рішення поступово втрачатимуть чинність, оскільки так прописано в законі, вони не продовжуватимуться,

– сказав він.

Також серед поляків провели опитування щодо того, чи варто продовжувати фінансову підтримку українців. Вони відповіли: