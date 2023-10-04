МВФ відновив роботу постійного представництва

Тож у Києві відновило роботу офіційне представництво Міжнародного валютного фонду.

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Крісталіна Георгієва Директор-розпорядник МВФ Я рада оголосити про відновлення роботи Постійного представництва МВФ у Києві, оскільки ми продовжуємо поглиблювати нашу співпрацю з Україною.

До слова ще 1 жовтня команда МВФ на чолі із заступницею директора Європейського департаменту Фонду Умою Рамакрішнан прибули до столиці України на зустріч з українською владою та іншими ключовими партнерами.

Нагадаємо! МВФ 25 вересня розпочав місію у Варшаві з підготовки до другого перегляду програми розширеного фінансування (EFF).

Україні запропонували нову фінансову допомогу

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель запропонував для України новий двосторонній пакет допомоги на майже 5 мільярдів євро. Також він додав, що усі країни Євросоюзу залишаються єдиними у прагненні допомогти Україні.

Сподіваюся, ми зможемо досягти угоди до кінця року,

– сказав Боррель.

Цю ж думку підтвердив Володимир Зеленський у соцмережі "Х", наголосивши, що візит Борреля та інших політиків до Києва 2 жовтня демонструє єдність у підтримці. Це вперше засідання міністрів закордонних справ ЄС відбулося поза країнами блоку та ще й в країні, яка перебуває в стані війни.