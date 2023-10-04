МВФ возобновил работу постоянного представительства

В Киеве возобновило работу официальное представительство Международного валютного фонда.

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Кристалина Георгиева Директор-распорядитель МВФ Я рада объявить о возобновлении работы Постоянного представительства МВФ в Киеве, поскольку мы продолжаем углублять наше сотрудничество с Украиной.

К слову еще 1 октября команда МВФ во главе с заместителем директора Европейского департамента Фонда Умою Рамакришнан прибыли в столицу Украины на встречу с украинскими властями и другими ключевыми партнерами.

Напомним! МВФ 25 сентября начал миссию в Варшаве по подготовке ко второму пересмотру программы расширенного финансирования (EFF).

Украине предложили новую финансовую помощь

Высокий представитель ЕС из иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель предложил для Украины новый двусторонний пакет помощи почти на 5 миллиардов евро. Также он добавил, что все страны Евросоюза остаются единственными в стремлении помочь Украине.

Надеюсь, мы сможем достичь соглашения до конца года,

– сказал Боррель.

Это же мнение подтвердил Владимир Зеленский в соцсети "Х", подчеркнув, что визит Борреля и других политиков в Киев 2 октября демонстрирует единство в поддержке. Это впервые заседание министров иностранных дел ЕС состоялось вне стран блока, да еще и в стране в состоянии войны.