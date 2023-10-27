Об этом 24 Каналу рассказал экономист и член совета НБУ Василий Фурман, отметив, что в конце 2025 года инфляция будет составлять 6%.

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В начале 2023 года инфляция была 26,6%. На её значительное уменьшение повлиял ряд факторов.

Среди них – высокие урожаи, которые собрала Украина. А также – административно регулируемые цены. К примеру, на коммунальные услуги. Третий фактор – Нацбанк большую часть года проводил политику фиксированного курсообразования для безналичных операций.

Несмотря на то, что около месяца назад НБУ сменил политику, перейдя к "управляемому плаванию", но мы видим валютную устойчивость. Это также положительно влияет на то, что цены не растут,

– подчеркнул Фурман.

Кроме того, в течение года была большая учетная ставка. НБУ её несколько раз уменьшал. Этот показатель обеспечивает курсовую стойкость. По словам экономиста, Нацбанк в конце года может попасть в инфляционную цель.

Прогнозы насчёт инфляции

По прогнозам НБУ, инфляция в 2024 году может возрасти и составит 9,8%. На это будет влиять низкая база сравнения, риски безопасности – активная фаза войны, а также увеличение заработной платы и ускорение роста административно регулируемых цен.

Что будет с инфляцией в 2024 году: смотрите видео

Если говорить о ВВП, то в этом году в Украине фиксируют экономический рост около 5%. В следующем году он может быть – 3,6%, а в 2025 году – 6%.

Следует отметить, что такие прогнозы Нацбанк обновляет ежеквартально. Они могут изменяться. Очень многое зависит от рисков прогноза.

"Если говорить о следующем годе или 2025 – это, например, потеря ритмичности международной финансовой помощи. Благодаря ей мы имеем очень много положительных факторов, влияющих на нашу экономику. В частности, инфляцию и обеспечение курсовой устойчивости украинской гривны", – добавил член совета НБУ.

Еще среди рисков прогноза, в частности, дополнительные бюджетные нужды для обороноспособности или существенное повреждение энергетической и портовой инфраструктуры. А также – негативные миграционные тенденции.

Украинская экономика: прогнозы