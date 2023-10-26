Будет ли меньше инфляция

Благодаря тому, что урожай сельскохозяйственных культур в этом году был значительным, инфляция начала стремительно снижаться. К примеру, в сентябре она приобрела значение 7,1% (речь идет о годовом измерении).

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Больше всего на ценовые показатели повлияли следующие продукты:

овощи;

фрукты;

масличные культуры;

зерновые;

сахарная свекла.

Не стоит отвергать и влияние "замрозки" тарифов. Этот мораторий также обусловил устойчивость экономической ситуации.

Реформы на валютном рынке позволили избежать значительных колебаний курса. А это в свою очередь остановило рост цен на продукты с импортными составляющими. Таким образом, базовая инфляция в сентябре составила всего 8,4%.

В НБУ считают, что благодаря введенным изменениям ситуация будет улучшаться и в октябре. Вероятно, инфляция снова будет снижаться. Стоит отметить, что больше всего на ситуацию внутри финансового рынка в октябре, повлиял переход курса к управляемому гибкому.

Почему в Украине высокий уровень инфляции

Безусловно, наибольшее влияние на украинскую экономику оказывают события на фронте и темпы возрождения промышленности. Должны понимать, что из-за вторжения России, значительное количество территорий Украины и до сих пор находится в зоне боевых действий, и предприятия там не подлежат восстановлению.

Сейчас на инфляцию существенное давление создает ситуация на рынке труда. Поскольку миграция повлекла утечку высококвалифицированных кадров за границу, работодатели вынуждены увеличивать уровень заработной платы, чтобы привлечь специалистов. В то же время, в Украине растет спрос на некоторые потребительские товары, а логистика и производственная деятельность усложняется.

В следующем году инфляция может временно ускориться. Однако она быстро вернется к устойчивому уровню. В НБУ считают, что в конце 2023 года инфляция составит 5,8% вместо 10,6%, а вот в 2024 году этот показатель составит 9,8% вместо прогнозируемых 8,5%.

Цены будут расти из-за необходимости снизить давление на бизнес. В 2025 году ситуация улучшится, и инфляция составит 6%. Конечно, такие оптимистичные прогнозы возможны при условии улучшения ситуации на фронте и наращивания темпов восстановления экономики.