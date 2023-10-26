Как изменятся субсидии в ноябре

Размер льгот вырастет, в соответствии с увеличением платежей из-за начала отопительного сезона. Для некоторых граждан этот перерасчет произойдет автоматически, другие же должны обратиться в ПФУ.

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Кому автоматически начислят льготы:

  • получателям нулевой субсидии в неотапливаемый период;
  • тем, кто получил льготы, начиная с сентября 2023 года.

Граждане, которые не подпадают под одну из категорий, должны подать заявление на получение субсидии повторно или сообщить ПФУ о неправомерной отмене льгот.

Как получить субсидию

Согласно нынешним правилам, получить льготы на оплату коммуналки могут семьи, доход которых на 15% ниже суммы платежек. Льготы будут действовать до завершения военного положения и еще 1 месяц после его отмены.

Документы необходимы для получения льгот:

  • заявление;
  • декларация про доходы;
  • удостоверение личности;
  • договор аренды или свидетельство о праве собственности на жилье по указанному адресу.

Согласно нынешнему решению правительства, ВПЛ могут не предоставлять справку о месте жительства, достаточно документа, удостоверяющего статус переселенца. Оформить льготы можно онлайн:

  • через "Дию";
  • в вебпортале ПФУ.

Или вы можете подать заявление на получение субсидии офлайн, непосредственно, в отделение ПФУ. Во время рассмотрения вашего обращения, льготы не предоставляются и в будущем не компенсируются.