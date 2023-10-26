Как изменятся субсидии в ноябре

Размер льгот вырастет, в соответствии с увеличением платежей из-за начала отопительного сезона. Для некоторых граждан этот перерасчет произойдет автоматически, другие же должны обратиться в ПФУ.

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Кому автоматически начислят льготы:

получателям нулевой субсидии в неотапливаемый период;

тем, кто получил льготы, начиная с сентября 2023 года.

Граждане, которые не подпадают под одну из категорий, должны подать заявление на получение субсидии повторно или сообщить ПФУ о неправомерной отмене льгот.

Обратите внимание! Некоторым гражданам отменили субсидии из-за того, что они не сообщили ПФУ об обстоятельствах, влияющих на начисление льгот, например, об изменении места жительства.

Как получить субсидию

Согласно нынешним правилам, получить льготы на оплату коммуналки могут семьи, доход которых на 15% ниже суммы платежек. Льготы будут действовать до завершения военного положения и еще 1 месяц после его отмены.

Документы необходимы для получения льгот:

заявление;

декларация про доходы;

Заметьте! В общую декларацию могут не входить определенные социальные выплаты, получаемые членами семьи. К примеру, денежная помощь после рождения ребенка.

удостоверение личности;

договор аренды или свидетельство о праве собственности на жилье по указанному адресу.

Согласно нынешнему решению правительства, ВПЛ могут не предоставлять справку о месте жительства, достаточно документа, удостоверяющего статус переселенца. Оформить льготы можно онлайн:

через "Дию";

в вебпортале ПФУ.

Или вы можете подать заявление на получение субсидии офлайн, непосредственно, в отделение ПФУ. Во время рассмотрения вашего обращения, льготы не предоставляются и в будущем не компенсируются.