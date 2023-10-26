Як зміняться субсидії у листопаді

Розмір пільг зросте, відповідно до збільшення платіжок через початок опалювального сезону. Для деяких громадян цей перерахунок відбудеться автоматично, інші ж мають звернутися у ПФУ.

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Кому автоматично нарахують пільги:

отримувачам нульової субсидії у неопалювальний період;

тим, хто отримав пільги, починаючи з вересня 2023 року.

Громадяни, які не підпадають під жодну з категорій, мають подати заяву на отримання субсидії повторно або ж повідомити ПФУ про неправомірне скасування пільг.

Зверніть увагу! Деяким громадянам скасували субсидії через те, що вони не повідомили ПФУ про обставини, які впливають на нарахування пільг, наприклад про зміну місця проживання.

Як отримати субсидію

Відповідно до теперішніх правил, отримати пільги на оплату комуналки можуть родини, дохід яких, на 15% нижчий за суму платіжок. Пільги діятимуть до завершення воєнного стану та ще 1 місяць після його скасування.

Документи необхідні для отримання пільг:

заява;

декларація про доходи;

Зауважте! У загальну декларацію можуть не входити певні соціальні виплати, які отримують члени сім’ї. Наприклад, грошова допомога після народження дитини.

посвідчення особи;

договір оренди чи свідоцтво про право власності на житло за вказаною адресою.

Відповідно до теперішнього рішення уряду, ВПО можуть не надавати довідку про місце проживання, достатньо документу, який засвідчує статус переселенця. Оформити пільги можна онлайн:

через "Дію";

у вебпорталі ПФУ.

Або ж ви можете подати заяву на отримання субсидії офлайн, безпосередньо, у відділення ПФУ. Під час розгляду вашого звернення, пільги не надаються і у майбутньому не компенсуються.