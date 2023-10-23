Субсидії в Україні
За січень – лютий поточного року ПФУ нарахував субсидій та пільг на суму 9 мільярдів гривень. У фонді нагадали, що цьогоріч розрахунок житлових субсидій за період 2023 – 2024 року буде проведено з 1 жовтня.
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На які послуги нараховують субсидії:
- управління багатоквартирним будинком;
- постачання та розподілу природного газу;
- постачання та розподілу електричної енергії,
- постачання теплової енергії;
- постачання гарячої води;
- централізоване водопостачання;
- централізоване водовідведення;
- поводження з побутовими відходами;
- витрати на оплату абонентського обслуговування за комунальними послугами;
- витрати на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (за умови використання в житловому приміщенні пічного опалення).
Хто має право на житлову субсидію
- одна із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб;
- особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає у приміщенні на підставі договору оренди житла, якщо їй нараховується плата за житлово-комунальні послуги;
- індивідуальні забудовники, будинки яких не прийняті в експлуатацію;
- неповнолітні, які залишились без батьківської опіки, за заявою опікуна;
- сім’ї, які витрачають на оплату комунальних послуг більше, ніж розмір обов’язкового платежу. Зараз він становить 15% сукупного місячного доходу. Для кожної сім’ї розмір розраховують індивідуально, оскільки це залежить від складу та доходу родини.
Що робити тим, хто раніше не отримував субсидію
Якщо громадянам було відмовлено в отриманні субсидії на неопалювальний період, тоді необхідно звернутися за її призначенням у період до 30 листопада 2023 року. У такому разі житлову субсидію призначать із жовтня 2023 року.