Субсидії в Україні

За січень – лютий поточного року ПФУ нарахував субсидій та пільг на суму 9 мільярдів гривень. У фонді нагадали, що цьогоріч розрахунок житлових субсидій за період 2023 – 2024 року буде проведено з 1 жовтня.

Читайте також: Опалювальний сезон 2023-2024 року: як розрахувати розмір майбутньої субсидії

На які послуги нараховують субсидії:

  • управління багатоквартирним будинком;
  • постачання та розподілу природного газу;
  • постачання та розподілу електричної енергії,
  • постачання теплової енергії;
  • постачання гарячої води;
  • централізоване водопостачання;
  • централізоване водовідведення;
  • поводження з побутовими відходами;
  • витрати на оплату абонентського обслуговування за комунальними послугами;
  • витрати на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (за умови використання в житловому приміщенні пічного опалення).

Хто має право на житлову субсидію

  • одна із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб;
  • особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає у приміщенні на підставі договору оренди житла, якщо їй нараховується плата за житлово-комунальні послуги;
  • індивідуальні забудовники, будинки яких не прийняті в експлуатацію;
  • неповнолітні, які залишились без батьківської опіки, за заявою опікуна;
  • сім’ї, які витрачають на оплату комунальних послуг більше, ніж розмір обов’язкового платежу. Зараз він становить 15% сукупного місячного доходу. Для кожної сім’ї розмір розраховують індивідуально, оскільки це залежить від складу та доходу родини.

Що робити тим, хто раніше не отримував субсидію

Якщо громадянам було відмовлено в отриманні субсидії на неопалювальний період, тоді необхідно звернутися за її призначенням у період до 30 листопада 2023 року. У такому разі житлову субсидію призначать із жовтня 2023 року.