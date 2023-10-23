Субсидії в Україні

За січень – лютий поточного року ПФУ нарахував субсидій та пільг на суму 9 мільярдів гривень. У фонді нагадали, що цьогоріч розрахунок житлових субсидій за період 2023 – 2024 року буде проведено з 1 жовтня.

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На які послуги нараховують субсидії:

управління багатоквартирним будинком;

постачання та розподілу природного газу;

постачання та розподілу електричної енергії,

постачання теплової енергії;

постачання гарячої води;

централізоване водопостачання;

централізоване водовідведення;

поводження з побутовими відходами;

витрати на оплату абонентського обслуговування за комунальними послугами;

витрати на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (за умови використання в житловому приміщенні пічного опалення).

Важливо! Розмір субсидії за жовтень обчислюється з урахуванням тривалості опалювального періоду з 16 жовтня. Тобто, послуга з опалення житлового приміщення розраховується на 16 днів незалежно від кількості днів, протягом яких ця послуга фактично надається.

Хто має право на житлову субсидію

одна із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб;

особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає у приміщенні на підставі договору оренди житла, якщо їй нараховується плата за житлово-комунальні послуги;

індивідуальні забудовники, будинки яких не прийняті в експлуатацію;

неповнолітні, які залишились без батьківської опіки, за заявою опікуна;

сім’ї, які витрачають на оплату комунальних послуг більше, ніж розмір обов’язкового платежу. Зараз він становить 15% сукупного місячного доходу. Для кожної сім’ї розмір розраховують індивідуально, оскільки це залежить від складу та доходу родини.