Як вирахувати майбутню субсидію

Розмір майбутньої субсидії визначається завдяки діленню сукупного доходу всіх членів домогосподарства за два квартали на кількість місяців, за які враховуються доходи. Можна скористатися такою формулою – Ро = Кд/Кг x Рг.

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Ось як розшифровуються значення:

Ро – частка плати за послуги;

Кд – коефіцієнт доходу домогосподарства (співвідношення розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства в розрахунку на одну особу на місяць);

Кг – базовий коефіцієнт доходу для призначення субсидії (два прожиткових мінімуми на одну особу);

Рг – базова норма плати за послугу (15% середньомісячного сукупного доходу домогосподарства.

До прикладу! Якщо середньомісячний дохід родини становить 14 600 гривень, тоді від комуналки 2 859,35 гривні відіймаємо 1 543,22 гривні (це 14 600 помножений на 10,57% – обов'язковий відсоток платежу за житлово-комунальні послуги). В результаті отримуємо розмір субсидії 1 316,13 гривні.

Чому можуть скасувати субсидію

Субсидію можуть скасувати якщо виявиться, що родина цілком здатна покривати свої витрати на комунальні послуги самостійно. До найпоширеніших причин позбавлення виплат належать:

смерть заявника – основного отримувача субсидії;

зміна місця проживання або складу родини;

виявлення уповноваженими органами прихованого доходу заявника.

Щоб не мати проблем із призначенням допомоги від держави варто звернутися до ПФУ із заявою про зміни і вам автоматично продовжать надання пільг. Дуже бажано зробити це протягом 30 днів.