Як вирахувати майбутню субсидію
Розмір майбутньої субсидії визначається завдяки діленню сукупного доходу всіх членів домогосподарства за два квартали на кількість місяців, за які враховуються доходи. Можна скористатися такою формулою – Ро = Кд/Кг x Рг.
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Ось як розшифровуються значення:
- Ро – частка плати за послуги;
- Кд – коефіцієнт доходу домогосподарства (співвідношення розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства в розрахунку на одну особу на місяць);
- Кг – базовий коефіцієнт доходу для призначення субсидії (два прожиткових мінімуми на одну особу);
- Рг – базова норма плати за послугу (15% середньомісячного сукупного доходу домогосподарства.
Чому можуть скасувати субсидію
Субсидію можуть скасувати якщо виявиться, що родина цілком здатна покривати свої витрати на комунальні послуги самостійно. До найпоширеніших причин позбавлення виплат належать:
- смерть заявника – основного отримувача субсидії;
- зміна місця проживання або складу родини;
- виявлення уповноваженими органами прихованого доходу заявника.
Щоб не мати проблем із призначенням допомоги від держави варто звернутися до ПФУ із заявою про зміни і вам автоматично продовжать надання пільг. Дуже бажано зробити це протягом 30 днів.