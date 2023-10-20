Як вирахувати майбутню субсидію

Розмір майбутньої субсидії визначається завдяки діленню сукупного доходу всіх членів домогосподарства за два квартали на кількість місяців, за які враховуються доходи. Можна скористатися такою формулою – Ро = Кд/Кг x Рг.

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Ось як розшифровуються значення:

  • Ро – частка плати за послуги;
  • Кд – коефіцієнт доходу домогосподарства (співвідношення розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства в розрахунку на одну особу на місяць);
  • Кг – базовий коефіцієнт доходу для призначення субсидії (два прожиткових мінімуми на одну особу);
  • Рг – базова норма плати за послугу (15% середньомісячного сукупного доходу домогосподарства.

Чому можуть скасувати субсидію

Субсидію можуть скасувати якщо виявиться, що родина цілком здатна покривати свої витрати на комунальні послуги самостійно. До найпоширеніших причин позбавлення виплат належать:

  • смерть заявника – основного отримувача субсидії;
  • зміна місця проживання або складу родини;
  • виявлення уповноваженими органами прихованого доходу заявника.

Щоб не мати проблем із призначенням допомоги від держави варто звернутися до ПФУ із заявою про зміни і вам автоматично продовжать надання пільг. Дуже бажано зробити це протягом 30 днів.