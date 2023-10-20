Как вычислить предстоящую субсидию

Размер будущей субсидии определяется благодаря делению совокупного дохода всех членов домохозяйства за два квартала на количество месяцев, за которые учитываются доходы. Можно пользоваться таковой формулой – Ро = Кд/Кг x Рг.

Читайте также Социальные выплаты для украинцев возрастут: какие суммы приняты в Бюджете-2024

Вот как расшифровываются значения:

  • Ро – доля платы за услуги;
  • Кд – коэффициент дохода домохозяйства (соотношение размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства в расчете на одного человека в месяц);
  • Кг – базовый коэффициент дохода для назначения субсидии (два прожиточных минимума на одного человека);
  • Рг – базовая норма платы за услугу (15% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства).

Почему могут отменить субсидию

Субсидию могут отменить, если окажется, что семья вполне способна покрывать свои расходы на коммунальные услуги самостоятельно. К наиболее распространенным причинам лишения выплат относятся:

  • смерть заявителя – основного получателя субсидии;
  • смена места жительства или состава семьи;
  • выявление уполномоченными органами скрытого дохода заявителя.

Чтобы не иметь проблем с назначением помощи от государства, следует обратиться в ПФУ с заявлением об изменениях и вам автоматически продолжат предоставление льгот. Очень желательно это сделать в течение 30 дней.