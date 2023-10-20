Как вычислить предстоящую субсидию
Размер будущей субсидии определяется благодаря делению совокупного дохода всех членов домохозяйства за два квартала на количество месяцев, за которые учитываются доходы. Можно пользоваться таковой формулой – Ро = Кд/Кг x Рг.
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Вот как расшифровываются значения:
- Ро – доля платы за услуги;
- Кд – коэффициент дохода домохозяйства (соотношение размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства в расчете на одного человека в месяц);
- Кг – базовый коэффициент дохода для назначения субсидии (два прожиточных минимума на одного человека);
- Рг – базовая норма платы за услугу (15% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства).
Почему могут отменить субсидию
Субсидию могут отменить, если окажется, что семья вполне способна покрывать свои расходы на коммунальные услуги самостоятельно. К наиболее распространенным причинам лишения выплат относятся:
- смерть заявителя – основного получателя субсидии;
- смена места жительства или состава семьи;
- выявление уполномоченными органами скрытого дохода заявителя.
Чтобы не иметь проблем с назначением помощи от государства, следует обратиться в ПФУ с заявлением об изменениях и вам автоматически продолжат предоставление льгот. Очень желательно это сделать в течение 30 дней.