Как вычислить предстоящую субсидию

Размер будущей субсидии определяется благодаря делению совокупного дохода всех членов домохозяйства за два квартала на количество месяцев, за которые учитываются доходы. Можно пользоваться таковой формулой – Ро = Кд/Кг x Рг.

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Вот как расшифровываются значения:

Ро – доля платы за услуги;

Кд – коэффициент дохода домохозяйства (соотношение размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства в расчете на одного человека в месяц);

Кг – базовый коэффициент дохода для назначения субсидии (два прожиточных минимума на одного человека);

Рг – базовая норма платы за услугу (15% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства).

К примеру! Если среднемесячный доход семьи составляет 14 600 гривен, тогда от коммуналки 2 859,35 грн отнимаем 1 543,22 грн (это 14 600 умножен на 10,57% - обязательный процент платежа за жилищно-коммунальные услуги). В результате получаем размер субсидии 1316,13 гривны.

Почему могут отменить субсидию

Субсидию могут отменить, если окажется, что семья вполне способна покрывать свои расходы на коммунальные услуги самостоятельно. К наиболее распространенным причинам лишения выплат относятся:

смерть заявителя – основного получателя субсидии;

смена места жительства или состава семьи;

выявление уполномоченными органами скрытого дохода заявителя.

Чтобы не иметь проблем с назначением помощи от государства, следует обратиться в ПФУ с заявлением об изменениях и вам автоматически продолжат предоставление льгот. Очень желательно это сделать в течение 30 дней.