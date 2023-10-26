Яким буде курс у листопаді

У розмові з 24 Каналом банкір Тарас Лєсовий наголосив, що у цей період ринок очікує від НБУ невеликого розширення коридору коливань на міжбанку і це, відповідно, позначиться на курсових показниках. Зараз в Україні запроваджено стан "керованої гнучкості" – це вільний курс, але під професійним "наглядом" для уникнення негативних явищ на ринку.

Читайте також Плюс 800 гривень до пенсії: хто може збільшити свої виплати

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Ми можемо лише обкреслити "некритичні" межі коливань наступного місяця: на міжбанку – до 37 гривень за долар та 38,5 – 38,8 гривні за євро, на готівковому ринку 38 – 39 гривень за долар та 40 – 42 гривні за євро.

Банкір припускає, що в листопаді валютні коливання можуть бути більш помітними, оскільки в нових реаліях ринок змінюється в залежності від попиту та пропозиції на ринку. Лєсовий наголошує, що це не аксіома, а лише припущення з огляду на ситуацію другої половини жовтня.

Допускаємо, що з часом різниця між офіційним та готівковим курсами може зменшитися – до 0,7 – 1%, що стане практичним свідченням поступового шляху до повернення плаваючого курсу валют.

– каже Лєсовий

Наразі точніші прогнози неможливі. Ситуація на ринку змінюється під впливом тактики регулятора та рівня попиту в той чи інший день торгів.

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.