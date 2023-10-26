Хто може претендувати на надбавку

Щоб звернутися по таку доплату, потрібно відповідати наступним умовам:

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  • досягнути 80 років і більше;
  • самостійно проживати;
  • потребувати постійного стороннього догляду за станом здоров’я;
  • отримувати пенсію за віком.

Які документи знадобляться

Потрібно написати заяву та надати разом з нею такі документи:

  • висновок лікарсько-консультативної комісії в якому зазначено, що заявник потребує постійного стороннього догляду;
  • паспорт;
  • ідентифікаційний номер;
  • витяг з ПФУ про те, що пенсіонер не отримує надбавки з догляду до пенсії.

Розмір такої надбавки становить 837 гривень, тобто 40% від прожиткового мінімуму. Відповідно, коли зросте прожитковий, можна чекати й на збільшення доплати.