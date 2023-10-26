Кто может претендовать на прибавку

Чтобы обратиться за такой доплатой, нужно соответствовать следующим условиям:

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  • достичь 80 лет и старше;
  • самостоятельно проживать;
  • нуждаться в постоянном постороннем уходе за состоянием здоровья;
  • получать пенсию по возрасту.

Какие документы понадобятся

Следует написать заявление и предоставить вместе с ним следующие документы:

  • заключение врачебно-консультативной комиссии, в котором указано, что заявитель нуждается в постоянном постороннем уходе;
  • паспорт;
  • идентификационный номер;
  • выписка из ПФУ о том, что пенсионер не получает надбавки по уходу к пенсии.

Размер такой надбавки составляет 837 гривен, то есть 40% от прожиточного минимума. Соответственно, когда вырастет прожиточный, можно ожидать и увеличения доплаты.