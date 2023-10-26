Кто может претендовать на прибавку
Чтобы обратиться за такой доплатой, нужно соответствовать следующим условиям:
Читайте также Пенсия для людей с инвалидностью: будут ли изменения в ноябре
- достичь 80 лет и старше;
- самостоятельно проживать;
- нуждаться в постоянном постороннем уходе за состоянием здоровья;
- получать пенсию по возрасту.
Какие документы понадобятся
Следует написать заявление и предоставить вместе с ним следующие документы:
- заключение врачебно-консультативной комиссии, в котором указано, что заявитель нуждается в постоянном постороннем уходе;
- паспорт;
- идентификационный номер;
- выписка из ПФУ о том, что пенсионер не получает надбавки по уходу к пенсии.
Размер такой надбавки составляет 837 гривен, то есть 40% от прожиточного минимума. Соответственно, когда вырастет прожиточный, можно ожидать и увеличения доплаты.