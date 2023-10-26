Кто может претендовать на прибавку

Чтобы обратиться за такой доплатой, нужно соответствовать следующим условиям:

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достичь 80 лет и старше;

самостоятельно проживать;

нуждаться в постоянном постороннем уходе за состоянием здоровья;

получать пенсию по возрасту.

Обратите внимание! Украинцы, получающие пенсию по инвалидности, оформить эту прибавку не могут. Необходимость постоянного ухода должна подтверждаться врачами документально.

Какие документы понадобятся

Следует написать заявление и предоставить вместе с ним следующие документы:

заключение врачебно-консультативной комиссии, в котором указано, что заявитель нуждается в постоянном постороннем уходе;

паспорт;

идентификационный номер;

выписка из ПФУ о том, что пенсионер не получает надбавки по уходу к пенсии.

Размер такой надбавки составляет 837 гривен, то есть 40% от прожиточного минимума. Соответственно, когда вырастет прожиточный, можно ожидать и увеличения доплаты.