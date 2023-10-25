Как изменится выплата по инвалидности пенсионерам

Наибольшие выплаты по инвалидности получат лица с I группой, а наименьшие с III группой. Чтобы получить такую пенсию, нужно иметь страховой стаж от 1 до 15 лет.

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Лица с разными группами получают разные проценты от назначенной пенсии по возрасту. Ситуация такова:

I группа – 100%;

II группа – 90%;

III группа – 50%

Напомним! Размер пенсии и группу по инвалидности определяет соответствующая комиссия. Также она решает, нужна ли дополнительная проверка.

Минимальная сумма выплат такова:

с инвалидностью I группы – 2300 гривен;

с инвалидностью II и III групп – 2100 гривен, если граждане не работают;

с инвалидностью II и III групп – 2093 гривен, если граждане работают.

Какие доплаты для людей с инвалидностью изменятся

В 2024 году изменятся следующие надбавки: