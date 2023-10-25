Як зміниться виплати по інвалідності пенсіонерам

Найбільші виплати за інвалідністю отримають особи з І групою, а найменші з ІІІ групою. Щоб отримати таку пенсію потрібно мати страховий стаж від 1 до 15 років.

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Особи з різними групами отримують різні відсотки від призначеної пенсії за віком. Ситуація така:

I група – 100%;

II група – 90%;

III група – 50%

Нагадаємо! Розмір пенсії та групу по інвалідності визначає відповідна комісія. Також вона вирішує, чи потрібна буде додаткова перевірка.

Мінімальна сума виплат така:

з інвалідністю I групи – 2 300 гривень;

з інвалідністю II та III груп – 2 100 гривень, якщо громадяни не працюють;

з інвалідністю II та III груп – 2 093 гривень, якщо громадяни працюють.

Які доплати для людей з інвалідністю зміняться

У 2024 році зміняться такі надбавки: