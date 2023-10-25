Кого це стосується

Це стосується лише пенсіонерів, які отримують виплати за вислугою років. Якщо після набуття необхідного стажу для виходу на законний відпочинок вони продовжують працювати, їх пенсію виплачувати не будуть.

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Нагадаємо! В Україні є список професій працівники яких набувши необхідного стажу можуть піти на пенсію не чекаючи 60 років – це і є пенсія за вислугу років.

Проте це обмеження застосовується лише якщо пенсіонер продовжує працювати у тій галузі, яка надала йому право на виплати за вислугою років. Тож якщо після виходу на відпочинок особа змінить професію, наприклад з шахтаря на сторожа, вона зможе отримувати дві виплати одразу.

Якщо ж українець продовжуватиме працювати у своїй галузі, пенсію він отримає лише після звільнення.

Які пенсії зростуть у 2024 році

У зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму у наступному році зросте і ряд інших соціальних виплат, зокрема і пенсії. Це передбачено проєктом Бюджету-2024 року.

В першу чергу зміняться мінімальна і максимальна пенсії:

мінімальна – з 2 093 до 2 361 гривні;

максимальна – з 20 930 до 23 610 гривень.

У березні 2024 року відбудуться зміни в нарахуванні пенсій. Це потрібно для того, щоб зменшити непропорційні виплати тим, хто на пенсії давно, і тим, хто лише пішов,

– зазначає голова Кабінету міністрів.

Зауважте! Передбачається, що середня пенсія по Україні також підніметься до 6 тисяч гривень.