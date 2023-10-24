Якими будуть пенсії у листопаді
Мінімальна пенсія залишається на рівні 2 093 гривень. Деяким пенсіонерам належать надбавки, тому середній показник суттєво вищий – 5 311 гривень.
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Надбавки за віком нараховуються автоматично. Зараз до пенсії додаються такі суми:
- 300 гривень – для пенсіонерів віком 70 – 74 роки;
- 456 гривень – для пенсіонерів віком 75 – 79 років;
- 570 гривень – для пенсіонерів віком від 80 років.
Надбавку у розмірі 837 гривень можуть отримати пенсіонери віком від 80 років, які проживають самі, які не здатні себе забезпечувати та не мають працездатних родичів, а також люди, яким потрібен особливий догляд.
Що стосується пенсій по інвалідності, то вони поки що такі:
- 2300 гривень – I група;
- 2 100 гривень – непрацюючі ІІ – ІІІ групи;
- 2 300 гривень – працюючі ІІ – ІІІ групи.