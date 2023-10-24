Якими будуть пенсії у листопаді

Мінімальна пенсія залишається на рівні 2 093 гривень. Деяким пенсіонерам належать надбавки, тому середній показник суттєво вищий – 5 311 гривень.

Цікаво Картки заблокують з 1 січня: чому пенсіонери можуть не отримати виплати

Надбавки за віком нараховуються автоматично. Зараз до пенсії додаються такі суми:

300 гривень – для пенсіонерів віком 70 – 74 роки;

456 гривень – для пенсіонерів віком 75 – 79 років;

570 гривень – для пенсіонерів віком від 80 років.

Надбавку у розмірі 837 гривень можуть отримати пенсіонери віком від 80 років, які проживають самі, які не здатні себе забезпечувати та не мають працездатних родичів, а також люди, яким потрібен особливий догляд.

Що стосується пенсій по інвалідності, то вони поки що такі: