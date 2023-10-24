Какими будут пенсии в ноябре
Минимальная пенсия остается на уровне 2 093 гривен. Некоторым пенсионерам принадлежат надбавки, поэтому средний показатель существенно выше – 5 311 гривен.
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Прибавки по возрасту начисляются автоматически. Сейчас к пенсии прилагаются следующие суммы:
- 300 гривен – для пенсионеров в возрасте 70 – 74 года;
- 456 гривен – для пенсионеров в возрасте 75 – 79 лет;
- 570 гривен – для пенсионеров в возрасте от 80 лет.
Прибавку в размере 837 гривен могут получить пенсионеры в возрасте от 80 лет, проживающие сами, не способные себя обеспечивать и не имеющие трудоспособных родственников, а также люди, которым необходим особый уход.
Что касается пенсий по инвалидности, то они пока следующие:
- 2300 гривен – I группа;
- 2 100 гривен – неработающие ІІ – ІІІ группы;
- 2 300 гривен – работающие ІІ – ІІІ группы.