Почему украинцы могут потерять пенсию

Ранее эта идентификация должна была пройти до сентября, но срок продлили до 31 декабря 2023 года. Тем, кто не успеет это сделать, заблокируют карточку 1 января 2024 года.

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Чтобы пройти идентификацию, вы должны обратиться в отделение Сбербанка – это первый метод. Второй метод через ПФУ или онлайн-портал фонда. Если вы находитесь за границей – нужно обратиться в консульство для подтверждения своего лица и проведения идентификации вас как пенсионера-переселенца,

– сообщили специалисты.

Напомним! Изменение срока идентификации было принято 8 августа для ВПЛ и пенсионеров. Будут проводить ее каждый год для всех пенсионеров.

Каким пенсионерам уменьшат выплаты

В первую очередь выплаты снизят пенсионерам, имеющим долги по алиментам, кредитам, штрафам и т.п. В таком случае ПФУ может вычислить по выплатам украинцев от 20 до 50% на погашение задолженности.

Заметьте! Этот вопрос регулируется статьей 50 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В настоящее время пенсионеры в Украине получают следующие выплаты: