Почему украинцы могут потерять пенсию
Ранее эта идентификация должна была пройти до сентября, но срок продлили до 31 декабря 2023 года. Тем, кто не успеет это сделать, заблокируют карточку 1 января 2024 года.
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Чтобы пройти идентификацию, вы должны обратиться в отделение Сбербанка – это первый метод. Второй метод через ПФУ или онлайн-портал фонда. Если вы находитесь за границей – нужно обратиться в консульство для подтверждения своего лица и проведения идентификации вас как пенсионера-переселенца,
– сообщили специалисты.
Каким пенсионерам уменьшат выплаты
В первую очередь выплаты снизят пенсионерам, имеющим долги по алиментам, кредитам, штрафам и т.п. В таком случае ПФУ может вычислить по выплатам украинцев от 20 до 50% на погашение задолженности.
В настоящее время пенсионеры в Украине получают следующие выплаты:
- до 3 тысяч гривен – 29,8%;
- 3 – 4 тысячи гривен – 21,25%;
- 4 – 5 тысяч гривен – 14,9%;
- 5 – 10 тысяч гривен – 23,21%;
- свыше 10 тысяч гривен – 10,70%.