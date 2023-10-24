Чому українці можуть втратити пенсію
Раніше цю ідентифікацію треба було пройти до вересня, але термін продовжили до 31 грудня 2023 року. Тим, хто не встигне це зробити заблокують картку 1 січня 2024 року.
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Щоб пройти ідентифікацію, ви повинні особисто звернутися до відділення Ощадбанку – це перший метод. Другий метод через ПФУ чи онлайн-портал фонду. Якщо ви знаходитеся за кордоном – потрібно звернутися в консульство для підтвердження своєї особи й проведення ідентифікації вас як пенсіонера-переселенця,
– повідомили спеціалісти.
Яким пенсіонерам зменшать виплати
В першу чергу виплати знизять пенсіонерам, які мають борги по аліментах, кредитах, штрафах тощо. У такому випадку ПФУ може вирахувати з виплат українців від 20 до 50% на погашення заборгованості.
Наразі пенсіонери в Україні отримують такі виплати:
- до 3 тисяч гривень – 29,8%;
- 3 – 4 тисячі гривень – 21,25%;
- 4 – 5 тисяч гривень – 14,9%;
- 5 – 10 тисяч гривень – 23,21%;
- понад 10 тисяч гривень – 10,70%.