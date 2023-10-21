Які пенсії зростуть
Оскільки у бюджеті-2024 передбачене зростання прожиткового мінімуму, який привʼязаний до максимальної та мінімальної пенсії, то ці виплати з накступного року зростуть.
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- Мінімальна пенсія зросте з 2 093 до 2 361 гривень (один прожитковий мінімум).
- Максимальна – з 20 930 до 23 610 гривень (10 прожиткових мінімумів).
У березні 2024 року відбудуться зміни в нарахуванні пенсій. Це потрібно для того, щоб зменшити непропорційні виплати тим, хто на пенсії давно, і тим, хто лише пішов,
– зазначає голова Кабінету міністрів.
Деяким пенсіонерам можуть урізати виплати
Якщо пенсіонер є боржником і не платить аліменти, кредити, штрафи тощо, ПФУ може зменшити суму виплат задля погашення боргу. Зазвичай це від 20 до 50% від загальної суми.
Це питання регулюється статтею 50 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
Наразі ж середня пенсія в Україні виглядає так:
- до 3 тисяч гривень – 29,8%;
- 3 – 4 тисячі гривень – 21,25%;
- 4 – 5 тисяч гривень – 14,9%;
- 5 – 10 тисяч гривень – 23,21%;
- понад 10 тисяч гривень – 10,70%.